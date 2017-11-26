"Україна з тобою, Олександре": Порошенко привітав політв'язня Кремля Кольченка з днем народження

Україна не припинить боротися за визволення незаконно засудженого у Росії Олександра Кольченка.

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Про це президент Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

«Сьогодні українцю Олександру Кольченку виповнюється 28 років. На жаль, він змушений зустріти цей день у застінках Кремля. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення та усіх українських заручників. Україна з тобою, Олександре!», - зазначив президент.

Довідка УНІАН. Активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.