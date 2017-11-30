В Одесі завершено розслідування щодо іноземця, який працював на російську спецслужбу

В Одесі завершено розслідування стосовно затриманого в червні росіянина - активного учасника терористичних організацій, який працював на російську спецслужбу.

Читайте такожВ Одесі затримали прихильника "ЛДНР", який розшукується Інтерполом за вбивствоЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, цього тижня прокуратура області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідування якого здійснювали слідчі обласного управління СБУ, стосовно підозрюваного в участі в терористичній організації.

Встановлено, що громадянин Російської Федерації в 2014 році увійшов до керівного складу терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» і в червні 2017 року брав активну участь в бойових діях проти українських військових.

«Слід зазначити, що підозрюваний мав значний досвід ведення бойових дій на території Молдови і Грузії. Також слідство має інформацію про те, що зазначений іноземець особисто катував військовополонених, а також агітував місцеве населення на вступ до лав незаконних збройних формувань», - повідомили у прес-службі.

Чоловіка було викрито і затримано співробітниками УСБУ в Одеській області в червні 2017 року, коли він намагався незаконно за підробленими документами громадянина України перетнути територію держави для виїзду в Молдову.

За клопотанням прокуратури Одеської області підозрюваний перебуває під вартою. Як відзначили у прес-службі, законом передбачено до 15 років ув'язнення за вчинення злочину за ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації, організаційне сприяння її створенню і діяльності).

Як уточнив УНІАН представник СБУ, вищезгаданий фігурант - 65-річний росіянин Валерій Гратов (прізвисько - Санич), якого російські спецслужби планували зробити «заступником міністра держбезпеки ПМР».

Під час затримання правоохоронці в його куртці виявили внутрішню кишеню, в якій був лист паперу з установочними даними і телефонами перших осіб ПМР і деяких громадян РФ, орден «Червона зірка», смартфон, флеш-носії інформації, на яких - фотографії затриманого з терористами «Моторолою», «Гіві», Захарченком, відео обстрілів української території; агітаційні матеріали «ДНР» і «ЛНР», фото з місць бойових дій під Дебальцевом, Донецьким аеропортом, Горлівкою, біля Сніжного та Іловайська.

За даними прикордонників, влітку на виїзд із України він прибув як громадянин України Валерій Войтенко, 1954 року народження.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Одеській області був затриманий іноземець, який створив у регіоні агентурну мережу правоохоронців для російських спецслужб.

Оперативники української спецслужби задокументували, що організувати мережу російські спецслужби наказали співробітнику Міністерства державної безпеки невизнаної республіки Придністров'я. Зазначалося, що житель Тирасполя, який має подвійне громадянство - РФ і Молдови, з 1995 року працював на придністровську та російську спецслужби.

Співробітники СБУ зафіксували контакти зловмисника з українськими правоохоронцями, які відмовилися від роботи на країну-агресора.

При спробі повернутися до Придністров'я правоохоронці затримали зловмисника на одному з пунктів пропуску на кордоні.