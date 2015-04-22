У Чернігові за шпигунство засуджено громадянина РФ

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Як йдеться у повідомленні, співробітники СБУ затримали шпигуна в березні 2014 року. Контррозвідники взяли його "на гарячому" - з військовою документацією під грифом "таємно".

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Громадянин сусідньої держави під чужим прізвищем збирав в Україні таємні відомості у сфері розробки військових технологій і виготовлення товарів військового призначення. Для цього він намагався завербувати когось з українських військовослужбовців. "Для прикриття шпигун використовував посвідчення громадської організації, яка займається питаннями боротьби з корупцією. Він спілкувався з активістами, вивідував у них інформацію про українських правоохоронців і чиновників шукав компромат", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Згідно з висновком експерта з питань державної таємниці, інформація, яку збирав громадянин РФ, відноситься до відомостей, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці держави", - наголошується в повідомленні.