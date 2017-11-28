Українські військові розповіли про кривавий бій біля Кримського (відео)

Напередодні українська армія втратила чотирьох бійців, трьох поранених та ще двоє зникли безвісти, їх також вважали загиблими, але вони дивом протрималися до ранку і вийшли до своїх.

Ще один поранений український боєць потрапив у полон. Бійці розповіли про підступний наступ диверсійної групи.

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Командир Сергій розповідає, як все було: ворожа диверсійна група намагалася пройти до них у тил. Українські військові зупинили їх, а потім почали переслідувати уже на території противника, а там - засідка. Терористи завчасно підготували укріплення й вогневі позиції, була підігнана й важка техніка.

"Ворог притис до землі ціле відділення українських піхотинців, розстрілював з кулеметів та танка. Лише коли запрацювали міномети з українського боку, відступив", - йдеться у сюжеті.

Раніше терористи "ЛНР" заявили, що захопили у полон пораненого українського розвідника. У свою чергу, в штабі АТО перевіряють опубліковану бойовиками інформацію щодо нібито взятого у полон військовослужбовця у районі Кримського.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців ЗСУ, які вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, вийшли з-під обстрілу й повернулися у свої підрозділи.