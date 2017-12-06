Під час розслідування резонансної ДТП у Харкові допитано понад 100 осіб

Під час розслідування резонансної ДТП у Харкові, що сталася 18 жовтня на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова, наразі допитано понад 100 осіб та призначено 40 експертних досліджень.

Читайте такожКривава аварія у Харкові: дві родини повернули компенсації матері Зайцевої (фото)Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Харківській області, вилучено та оглянуто всі відеозаписи, на яких зафіксований момент аварії. За участю експертів з усіма учасниками та свідками ДТП проведено чотири слідчих експерименти.

«Слідчими проведено великий обсяг слідчих дій та 40 експертних досліджень. Серед яких: судово-медичні, автотетхнічні, транспортно-трасологічна, комплексна автотехнічна та фоноскопічна експертизи технічного стану автомобілів Lexus та Volkswagen Tuareg», -йдеться у повідомленні.

Як нагадав заступник начальника ГУНП в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Чиж, в ході досудового розслідування водію автомобіля «Фольксваген» і «Лексус» оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Допитано свідків ДТП, родичів загиблих та пішоходів, які були травмовані. Також встановлені та допитані всі особи, які телефонували до служби «103» та «102» та патрульні поліцейські, які виїжджали на місце пригоди.

«На даний час час вирішується питання щодо виділення матеріалів в окреме провадження стосовно діяльності автошколи, де проходила навчання водій автомобіля Lexus. Окрім цього, направлено матеріали до Управління патрульної поліції міста Харкова для вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності водія автомобіля «Опель-Віваро», який почав рух поруч з автомобілем Volkswagen Tuareg на жовтий сигнал світлофору», - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександр Умніков заявив, що розслідування ДТП на вулиці Сумській перебуває на завершальній стадії, матеріали передадуть до суду наприкінці листопада.

Як відомо, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна – померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву та Дронова на час проведення розслідування у справі.