Страшна ДТП у Харкові: дівчина, що отримала найважчі травми, знову перебуває в лікарні

Постраждала в ДТП у Харкові Оксана Берченко (Євтєєва), яка отримала найважчі травми, знову перебуває в лікарні. Про це повідомляє ТСН.

Це не той самий медзаклад, з якого Оксану виписали минулого тижня. У новому закладі постраждала зможе пройти більш якісну реабілітацію. Тиждень перебування дівчини в лікарні обходиться в 15 тисяч гривень.

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Як відомо, у Оксани важка черепно-мозкова травма, переломи ніг і кісток тазу. Дівчина лежить і коли зможе самостійно рухатися – невідомо. Тільки через місяць-два їй почнуть частково знімати гіпс. Лікарі кажуть, на відновлення може піти до двох років.

Нагадаємо, що, незважаючи на дороге лікування сім'я Берченко повернула компенсацію, отриману від сім'ї водія Lexus Олени Зайцевої. Так само вчинила і сім'я загиблого Олександра Євтєєва.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня позашляховик "Лексус", за кермом якого перебувала Олена Зайцева, вилетів на тротуар і на смерть збив п'ятьох пішоходів. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації. Обидва учасники аварії – водій "Лексуса" Олена Зайцева і Геннадій Дронов, який був за кермом "Туарега", зараз знаходяться в СІЗО.