Жахлива ДТП у Харкові: в крові Зайцевої знайшли кодеїн

У крові Олени Зайцевої, яку звинувачують у скоєнні смертельного ДТП у Харкові з шістьма загиблими, виявили речовини, що містять кодеїн. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Чиж, передає прес-служба обласної поліції.

"Щодо учасників аварії проведені психіатрична, наркологічна та хімічно-токсикологічні експертизи. Згідно з висновками досліджень, в організмі водія автомобіля Lexus виявлені речовини, які містять кодеїн. Зараз на стадії завершення перебувають 14 цитологічних експертиз за біологічними і цитологічним речовин, вилучених з автомобілів", - сказав Чиж.

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Він розповів, що призначена автотехнічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Бокаріуса. Експерти планують закінчити їх до 10 грудня цього року.

Кодеїн - це алкалоїд опіуму. Він володіє слабким наркотичним (опіатних) і болезаспокійливим ефектом, у зв'язку з чим використовується також як компонент болезаспокійливих ліків.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять чоловік, пізніше ще один помер від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування по справі.