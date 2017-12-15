Голі протести не допомогли: український шоумен звернувся до Порошенка через закон про виплату аліментів (відео)

Шоумен Антін Мухарський звернувся з проханням до президента України Петра Порошенка ветувати і відправити на доопрацювання до Верховної Ради закон про посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів, оскільки він дає необмежену владу виконавцям і порушує конституційні права.

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Про це Мухарський заявив на прес-конференції в УНІАН.

«Я звертаюся до пана президента з проханням ветувати цей закон і направити його на доопрацювання до Верховної Ради з проведенням широкого громадського обговорення. Необхідно звернути увагу на те, що, даючи виконавцям необмежену владу, закон порушує конституційні права і дає право людям, які не наділені судовою владою і правом здійснювати правосуддя, накладати заборони на громадян України", - сказав Мухарський.

Він додав, що закон №7277 про посилення відповідальності платників аліментів, який ухвалено Верховною Радою у другому читанні 7 грудня, пройшов слухання в рекордно короткі терміни. Таке рідко трапляється, коли законопроект приймається за 4 тижні і без громадського обговорення.

«Згідно з цим законом державні та приватні виконавці отримують необмежену владу і можуть не випустити вас за кордон, відібрати у вас право керування автомобілем, відібрати право користування зброєю і засобами самооборони, і врешті можуть відправити на цвинтар, у прямому сенсі цього слова, призначивши суспільно-корисні роботи», - сказав шоумен.

Він наголосив, що насправді закон важливий і потрібний. «Але необхідно його доопрацювати і обговорити суспільно важливе питання про те, що вкрай важливо прописати в законі кримінальну відповідальність для нотаріусів та виконавців, які здійснюватимуть протиправні дії», - додав Мухарський.

Він заявив, що регулярно щомісяця платить аліменти своїм дітям. І в період з 2014 до 2016 року сплатив своїм дітям близько 1 млн грн аліментів, а розгорнута піар-компанія проти нього - наклеп і брехня.

«Не можна давати владу виконавцям у країні, де існує корупція, де не доведено до кінця судову реформу. Вони лише люди і за хабар або через шантаж і погрози можуть здійснювати незаконні дії», - заявив шоумен.

Присутня на прес-конференції адвокат Ольга Додух повідомила, що цей закон істотно звужує права батьків, будь-якого батька, і жодним чином не забезпечує права дитини на належне утримання. Закон позитивний з точки зору його ідеї, але він досить сирий, щоб впроваджувати його в цій редакції.

Як повідомляв УНІАН, Мухарський влаштував голий протест під Оболонським судом, який розглядає його справу.

Пізніше шоумен роздягнувся прямо на Майдані і лише прикрився папірцем формату А4, на якому було написано гасло – "Петренко – гей! Почуй людей!".

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня поточного року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277).

Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти. Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити в праві полювання.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

Закон ще не підписано президентом.