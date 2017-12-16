Кіберполіція викрила двох киян, які ошукали громадян на понад 100 тисяч гривень

04:29, 16 грудня 2017
Суспільство
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Кіберполіція викрила двох киян у втручанні в роботу електронних банківських рахунків.

Від дій зловмисників постраждали щонайменше 100 громадян / фото npu.gov.ua

Столична кіберполіція викрила двох киян у втручанні в роботу електронних банківських рахунків. Про це повідомили у Київському управлінні Департаменту кіберполіції Національної поліції.

"Правоохоронці викрили 18-річну дівчину та її 27-річного спільника у втручанні в роботу електронних банківських рахунків", - йдеться у повідомленні.

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За версією слідства, спільники представлялися працівниками банку і шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами громадян. "Зловмисники, діючи умисно і узгоджено, шляхом обману, дізнавались у клієнтів банку конфіденційну інформацію, щодо їхніх банківських карток (PIN-коди, паролі входу до системи онлайн-банкінгу). У подальшому, через мережу Інтернет, за допомогою послуги «оплата частками», здійснювали покупки товарів в мережах різноманітних магазинів, розраховуючись онлайн банківськими картками потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Від таких дій зловмисників постраждали щонайменше 100 громадян. Поліція встановлює інших можливих потерпілих.

Зловмисники втручалися в роботу електронних банківських рахунків / фото npu.gov.ua

Протягом двох місяців шахраї ошукали громадян на більш як 100 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено комп’ютерну техніку, флеш-носії та документацію.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

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Теги: #шахраї в Києві#шахраї ошукали громадян