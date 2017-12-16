Кіберполіція викрила двох киян, які ошукали громадян на понад 100 тисяч гривень

Столична кіберполіція викрила двох киян у втручанні в роботу електронних банківських рахунків. Про це повідомили у Київському управлінні Департаменту кіберполіції Національної поліції.

"Правоохоронці викрили 18-річну дівчину та її 27-річного спільника у втручанні в роботу електронних банківських рахунків", - йдеться у повідомленні.

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За версією слідства, спільники представлялися працівниками банку і шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами громадян. "Зловмисники, діючи умисно і узгоджено, шляхом обману, дізнавались у клієнтів банку конфіденційну інформацію, щодо їхніх банківських карток (PIN-коди, паролі входу до системи онлайн-банкінгу). У подальшому, через мережу Інтернет, за допомогою послуги «оплата частками», здійснювали покупки товарів в мережах різноманітних магазинів, розраховуючись онлайн банківськими картками потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Від таких дій зловмисників постраждали щонайменше 100 громадян. Поліція встановлює інших можливих потерпілих.

Протягом двох місяців шахраї ошукали громадян на більш як 100 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено комп’ютерну техніку, флеш-носії та документацію.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.