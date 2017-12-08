На Харьківщині шахраї виманювали гроші у пенсіонерів біля супермаркетів під виглядом акцій

У Харківській області шахраї виманювали гроші у пенсіонерів біля супермаркетів під виглядом акційних знижок, двом організаторам і п'яти учасникам групи прокуратура вручила підозру. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

Влітку дві мешканки Києва організували групу, яка біля супермаркетів у Харківській обл. виманювала гроші у довірливих покупців.

До організації входили 4 підгрупи, які діяли в різних регіональних центрах. У кожній з них "працювали" по 3-4 людини.

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В основному, жертвами шахраїв були літні люди - підходили до них під приводом проведення акцій на товари. Потерпілому пропонувався конверт, в якому знаходилася картка на знижку 50% на всі товари в магазині. Для того, щоб її отримати, необхідно виконати дві умови: довести свою платоспроможність та активувати картку. Тобто, у конверт з карткою клієнт повинен покласти певну суму грошей (розмір суми впливав на знижку або на інші умови).

Потім конверт заклеювався і повертався власнику грошей. Однак потерпілі не здогадувалися, що в конверті коштів вже немає - їх непомітно підмінили "ляльками". Наступного дня необхідно було з'явитися за вказаною адресою та активувати картку. Тоді ж жертви повинні були повернути її гроші. Однак, коли наступного дня люди приходили до магазину, з'ясовувалося, що жодна акція не проводилась, а в конверті замість грошей - нарізані папірці.

Учасників угруповання затримали 7 грудня. Їм інкримінується шахрайство, вчинене повторно, групою осіб у складі ОУ (ч. 2, 4 ст. 190 КК України). У даний час встановлено 10 епізодів шахрайства в Харківській області.

До своєї шахрайської схеми вони залучили жителів інших регіонів країни, більшість з яких - з Луганської області. Майже всі вони раніше судимі, деякі з них знаходяться в розшуку.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для обох організаторів угруповання і 5 учасників. Прокуратура наполягає на триманні під вартою учасників угруповання та осіб, причетних до злочинів.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх учасників злочинного угруповання та перевірки їх на причетність до інших аналогічних злочинів.