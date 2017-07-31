Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали громадян на понад мільйон гривень
Зловмисники через інтернет-магазини продавали комп’ютерну техніку та телефони і брали 100% оплату на заздалегідь підготовлені карткові рахунки.
Оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції викрили групу осіб, які ошукали майже 150 громадян на суму понад мільйон гривень. Як повідомили УНІАН Департаменті кіберполіції Нацполіції, злочинна група займалась шахрайствами у сфері електронної комерції.
Читайте такожКіберполіція виявила в мережі близько 200 суїцидальних та шахрайських групВстановлено, що група складалась із двох осіб – мешканців Києва та Дніпра. З грудня 2016 року вони зареєстрували 23 інтернет-ресурси, на яких розміщували оголошення про продаж комп’ютерної техніки та телефонів. При цьому обов’язковою умовою договору купівлі-продажу було 100% оплата на заздалегідь підготовлені зловмисниками карткові рахунки.
Зазначається, що кожен з інтернет-магазинів працював не більше семи днів. При цьому професійне оформлення сайтів із вказанням повних технічних характеристик товару, а також імітовані зловмисниками позитивні відгуки від клієнтів, не викликали сумнівів у покупців щодо добросовісності процедури придбання товарів.
За місцем проживання зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки, звідки вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски, гроші, а також чорнові записи. Крім того, вилучено платіжні картки та мобільні телефони, які зловмисники використовували у злочинній схемі.
У відомстві повідомили, що вирішується питання щодо оголошення підозри всім учасникам злочинної групи. Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство"). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.