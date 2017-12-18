Через мітинг Саакашвілі з Маріїнського парку пропаде новорічна локація

Через мітинг на підтримку лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, який проходить у Маріїнському парку в Києві, КМДА довелося перенести одну зі столичних новорічних локацій.

Про це на брифінгу у КМДА повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

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«З огляду на безпеку ми перенесли локацію разом з Печерською РДА з Маріїнського парку. Всі ми минулого року отримали дуже багато схвальних відгуків від дітей і батьків, які потрапили в «Містечко Санти», яке розташовувалось минулого року в Маріїнському парку. Сподівалися цього року продовжити, але політична ситуація нам не дозволила, тому «Містечко Санти» переміщується з огляду на безпекові питання на Печерську площу», - зазначила Попова.

Також вона додала, що у Києві святкові заходи також проходитимуть на Співочому Полі, Контрактовій площі, де цьогоріч встановили найбільше в Україні оглядове колесо, і звісно, біля головної новорічної Ялинки країни на Софійській площі.

Як повідомляв УНІАН, головну новорічну ялинку країни вже прикрасили святковими ліхтариками і гірляндами.