Головну новорічну ялинку країни вже прикрасили святковими ліхтариками і гірляндами. Фото ялинки виклали організатори на сторінці у Facebook.

Зазначимо, що урочисте відкриття головної новорічної ялинки країни відбудеться 19 грудня. На урочистому заході виступить популярний український співак Дмитро Шуров ("Pianoboy").

Як повідомляв УНІАН, до новорічних свят в Києві монтують найбільше в Україні колесо огляду. Діаметр колеса складає 43 метри. Відкрити атракціон планують разом з Різдвяною ярмарком 19 грудня.