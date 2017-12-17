Головну новорічну ялинку країни вже прикрасили святковими ліхтариками і гірляндами (фото)
09:58, 17 грудня 2017Суспільство
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Урочисте відкриття головної новорічної ялинки країни відбудеться 19 грудня.
У Києві почали прикрашати головну ялинку / Facebook Ukraine Folk
Головну новорічну ялинку країни вже прикрасили святковими ліхтариками і гірляндами. Фото ялинки виклали організатори на сторінці у Facebook.
Головна ялинка в Києві / Facebook Ukraine Folk
Зазначимо, що урочисте відкриття головної новорічної ялинки країни відбудеться 19 грудня. На урочистому заході виступить популярний український співак Дмитро Шуров ("Pianoboy").
Головна ялинка в Києві / Facebook Ukraine Folk
Як повідомляв УНІАН, до новорічних свят в Києві монтують найбільше в Україні колесо огляду. Діаметр колеса складає 43 метри. Відкрити атракціон планують разом з Різдвяною ярмарком 19 грудня.
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