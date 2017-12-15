До новорічних свят у Києві монтують найбільше в Україні оглядове колесо (фото)
14:41, 15 грудня 2017Суспільство
996 0
Колесо привезли до Києва з Парижу.
У Києві встановлять найбільше в Україні оглядове колесо / фото Інформатор
На Контрактовій площі у Києві до новорічних свят монтують найбільше в Україні оглядове колесо.
Діаметр колеса складає 43 метри, повідомляє «Інформатор». Відкрити атракціон планують разом з Різдвяним ярмарком 19 грудня.
Як розповіли виданню в Подільській райдержадміністрації, колесо привезли з Парижу. Катання на атракціоні буде платним, але наразі конкретну ціну не повідомляють. Також додали, що колесо буде облаштоване закритими кабінками, з яких неможливо випасти.
Як повідомляв УНІАН, КМДА оприлюднила програму заходів з нагоди відкриття головної ялинки країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Новий рік