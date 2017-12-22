ГПУ готує апеляцію на звільнення "тітушки" Крисіна від відбування покарання

Генеральна прокуратура України готує апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду міста Києва про звільнення від відбування покарання “тітушки” Юрія Крисіна, який добивав битою пораненого журналіста В’ячеслава Веремія.

Читайте також"Тітушку" Крисіна, який добивав пораненого журналіста Веремія, суд відпустив на волюПро це повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

У ГПУ нагадали, що сьогодні вироком суду Крисіна визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст. 75 КК, Крисіна звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

"Оскільки призначене Крисіну покарання є явно несправедливим через його м’якість, Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга на вказаний вище вирок у зв’язку з неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність (ст. 75 КК України) та невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого", - заявили у ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Веремій був убитий у ніч на 19 лютого 2014 року. Він їхав з роботи на таксі додому. На розі вулиць Володимирська та Велика Житомирська у центрі Києва журналіст помітив озброєних «тітушок» в камуфляжі та масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його трощити, витягнули водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажиру вдалося втекти, а Веремія «тітушки» сильно побили, після чого вистрелили у спину.

Веремія доправили до реанімації, проте внаслідок втрати великої кількості крові та травм вранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є чоловік на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці у липні 2015 році.

Крисіна обвинувачували у нападі разом з іншими особами на Веремія. Кримінальне провадження було відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська у листі від 23 листопада поскаржилася генеральному прокурору Юрію Луценку на Департамент спецрозслідувань щодо того, що він незаконно, на її думку, примусив Крисіна носити електронний браслет.