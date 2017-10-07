Суд заслухав ключового свідка у справі про вбивство журналіста Веремія (відео)

У п'ятницю, 6 жовтня, Шевченківський райсуд Києва заслухав одного з ключових свідків у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, що сталося 18 лютого 2014 року. Про це повідомляє "5 канал".

Жінка-очевидець тоді зняла на відео саме напад на постраждалого та надавала йому першу допомогу після поранення. Саме засідання відбулося в закритому режимі.

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Зі слів адвоката матері В'ячеслава Веремія, свідок упізнала Юрія Крисіна – одного з обвинувачених у цій справі.

"Сьогодні був лише один свідок, але ми йдемо до завершення. Справа невелика, але слухається більше трьох років. Такі тенденції, що до кінця року вона буде розглянута. Ми вже дослідили письмові матеріали, лишилося проглянути відео цих подій і безпосередньо нападу на Веремія", – розповіла адвокат матері В'ячеслава Веремія Вікторія Дейнека.

Наступне засідання суду заплановане на 17 листопада.

Нагадаємо, В'ячеслава Веремія жорстоко побили "тітушки" під час Майдану у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Після цього постраждалий помер у лікарні швидкої допомоги. Одним із підозрюваних в нападі є Юрій Крисін, суд над яким триває вже три роки.