Лутковська заступилася за "тітушку" Крисіна, якого звинувачують у нападі на вбитого журналіста Веремія

Уповноважений Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська поскаржилася генеральному прокурору Юрію Луценку на Департамент спецрозслідувань щодо того, що він незаконно, на її думку, примусив фігуранта справи по нападу на журналіста Вячеслава Веремія Юрія Крисіна носити електронний браслет. Про це йдеться у листі Лутковської до Луценка від 23 листопада, що є у розпорядженні редакції УНІАН.

У листі Лутковська говорит про те, що з Крисіна не було знято електронний браслет попри те, що термін дії судової ухвали, якою суд зобов'язав його носити цей браслет скінчився.

Також у листі вона повідомляє, що отримала відповідь від начальника Депрартаменту спецрозслідувань ГСУ ГПУ Сергія Горбатюка у якій він заявив, що з Крисіна не знято браслет, оскільки термін дії покладених на нього судом зобов'язань продовжено автоматично у відповідності до ст 315 КПК.

Лутковська наприкінці свого листа просить у Юрія Луценка внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо того, що з Крисіна не було знято браслет, і що до цього причетна Генпрокуратура, яка своїм листом з погрозами до управління Нацполіції заборонила знімати браслет з Крисіна.

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Як повідомляв УНІАН, завтра об 11.00 суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник оголосить вирок Юрію Крисіну, який обвинувачується у нападі 18 лютого 2014 року на журналіста В’ячеслава Веремія.