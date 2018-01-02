Резонансне вбивство юристки Ноздровської: активісти назвали основну версію

Активісти дізналися від поліції, що основна версія у справі вбивства юристки Ірини Ноздровської - можлива причетність до злочину родичів Дмитра Россошанського.

Про це повідомила "Українській правді" київський громадський діяч Лілія Коваленко.

За її словами, тіло Ноздровської знайшли в річці навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

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Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

1 січня затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровської Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення.