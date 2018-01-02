Вбивство Ноздровської: колишній наречений правозахисниці відмовився свідчити (відео)

Колишній наречений вбитої правниці Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) January 2, 2018

Затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровской Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення. Про це він сам повідомив Громадському.

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Після приїзду адвоката у відділок поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього його запитували про стосунки з Іриною.

"З Іриною ми познайомилися на роботі. Я фахівець цивільного захисту, а вона в юридичний відділ прийшла до нас працювати. Зустрічалися ми з листопада 2016-го до червня 2017 року. У неї була така робота, яка займала весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можна нам бути разом", - розповів Сергєєв.

"Але я ніколи не втрачав надії, щоб повернути все. Вже все до того йшло якщо чесно ... Але так ось воно тепер все. Я так любив ... ", - сказав він, додавши, що в останній раз бачив Ірину в серпні 2017 року у метро.

"Я востаннє бачив у серпні біля Майдану Незалежності. Вона була дуже зосереджена на своїх судових справах, у неї їх два було, як вона їх називала основними. Плюс вона дуже піклувалися своєю сім'єю", - зазначив Віталій Сергєєв.

На питання, чи має він здогади про те, хто міг скоїти вбивство, чоловік відповів, що не має жодних припущень.

"Чесно, ось на це питання я не відповім. Я не думаю, що фігуранти справи про ДТП стали б себе видавати ... не знаю чесно", - сказав він.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не підозрюваного, про що раніше заявив його батько. Він також повідомив, що авто Віталія забрали на експертизу.

Адвокат Ганна Чернецька зазначила в коментарі Громадському, що авто було вилучено незаконно, тому що оформлено на Віталія, а згоду на вилучення давав батько.

Як відомо, тіло Ноздровской було знайдено у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня, Вишгородський управління поліції оголосило Ноздровскую в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Дочка Ноздровської повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Останній раз на зв'язок вона виходила близько 17:00, після чого її телефон був відключений.