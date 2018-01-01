"Ти погано закінчиш": вбитій правозахисниці Ноздровській неодноразово погрожували
Їй часто погрожували друзі і родичі водія, який збив на смерть її сестру.
За словами журналіста Володимира Тимофійчука, Ірина Ноздровська особисто вела справу загибелі своєї сестри, яку збив п'яний водій Дмитро Россошанський.
Про це він повідомляв на своїй сторінці в Facebook.
"При цьому часто загрожували їй друзі і родичі вбивці. Навіть з цього приводу було відкрито кілька кримінальних проваджень", - написав він.
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В кінці грудня 2017 року було останнє засідання суду, після чого Россошанський залишився під вартою, а його батько пригрозив Ірині словами: "Ти погано закінчиш".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Київській області знайдена мертвою правозахисниця Ірина Ноздровська, яка боролася за справедливе покарання для винуватця смертельного ДТП, племінника судді.
Про її зникнення повідомлялося кілька днів тому.