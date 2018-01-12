Сепаратистський скандал у Львові: соліст опери не просив СБУ про перевірку

До Служби безпеки України у Львівській області не надходило жодного запиту з проханням про перевірку від соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької Миколи Санжаревського.

Про це в коментарі "Гал-інфо" повідомив речник обласного управління СБУ Олег Александров.

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Так, він не підтвердив інформації ЗМІ про те, що артист балету сам звернувся до СБУ із запитом на перевірку. Саме після цього начебто і почалася перевірка його діяльності.

"Станом на 14.00 12 січня до СБУ не надходило жодних запитів від згаданого громадянина. Ми справді проводимо юридичну перевірку його діяльності, але це відбувається за фактом оприлюднених матеріалів. Перевірка СБУ не залежить від того, чи забажав він, щоб його перевірили", - сказав Александров.

Раніше Санжаревський заявив, що звернеться до СБУ з проханням перевірити інформацію, яку про нього поширюють у ЗМІ та соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької, якого активісти сайту "Миротворець" включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди.