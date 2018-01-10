Сепаратистський скандал у Львівській опері: СБУ вдруге після 2015 року перевірить соліста

Служба безпеки України розпочала перевірку діяльності соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької, якого активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази через нібито антиукраїнські погляди.

Про це УНІАН повідомив речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров.

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«У 2015 році стосовно цього працівника Львівського театру опери та балету СБУ вже проводила перевірку і йому було винесено офіційне застереження від подібних деструктивних дій. Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби порушувати проти нього кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження. Наразі СБУ розпочала нову юридичну перевірку діяльності цієї особи, після завершення якої будуть прийняті відповідні рішення», - повідомив речник облуправління СБУ коментуючи УНІАН інформацію про те, що соліста Львівського театру опери та балету ім. Крушельницької Миколу Санжаревського за антиукраїнську пропаганду та фінансування бойовиків «ДНР» активісти сайту «Миротворець» включили до своєї бази. Відповідні дані з’явилися на сайті 8 січня.

Керівництво Львівського театру опери та балету наразі не коментує звинувачення стосовно свого соліста, повідомивши, що «буде призначено службове розслідування».

Сам Санжаревський наразі перебуває за кордоном і пообіцяв прокоментувати ситуацію після повернення в Україну.

«Я зараз за кордоном, після 15 січня повернусь в Україну і тоді дам коментарі», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Довідка УНІАН. Микола Санжаревський – провідний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, вчитель Львівської школи академічного та сучасного балету.