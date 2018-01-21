Українська авіакомпанія повідомила про загибель двох своїх пілотів у Кабулі

Українська приватна авіакомпанія "Українські крила" повідомила про загибель двох своїх пілотів унаслідок нападу бойовиків на готель в Кабулі.

Про це повідомив директор авіакомпанії Володимир Костенко, передає Громадське.

Українських пілотів наймала афганська авіакомпанія Kam Air.

Один із загиблих українців - уродженець Первомайська Харківської області, 1974 року народження. Інформації щодо другого загиблого пілота поки що немає.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Сьогодні, 21 січня, в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці.

Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України.

За останніми даними МЗС, жертвами терористичної атаки на готель Intercontinental у Кабулі стали 6 українців.

Президент Петро Порошенко доручив Кабмун надати всю необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані внаслідок теракту.