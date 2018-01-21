Жертвами терористичної атаки на готель у Кабулі стали 6 українців – Клімкін

Жертвами терористичної атаки на готель Intercontinental у Кабулі стали 6 українців. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

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«Доповів президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Сьогодні, 21 січня, в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці.

Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України.