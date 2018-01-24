Україна робить замало для продовження продовольчої програми ООН на Донбасі – Боцюрків

Припинення продовольчої програми ООН на Донбасі це дуже серйозна втрата, бо майже мільйон людей отримували або готівку у формі ваучерів щоб купувати продукти місцевого виробництва, або харчові пакети щоб вижити. Про це повідомив міжнародний аналітик та колишній речник спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків, передає Голос Америки.

Читайте такожПрограма ООН припиняє продовольчу допомогу на Донбасі - Боцюрків За його словами, більшість цієї допомоги надходила у Луганськ і Донецьк. У так звані неконтрольовані Україною райони, ті, що окуповані бойовиками, тому що там проживають найбільш вразливі верстви населення.

"Пріоритетними групами програми були літні люди, особливо самотні, родини, де годувальником є жінка, і де більше однієї дитини, а також люди з обмеженими можливостями", - зазначив Боцюрків.

Україна єдина в Європі країна, яка отримує харчову допомогу. До нині цю програму фінансували уряди країн-волонтерів членів ООН.

Екс-речник ОБСЄ закидає Україні брак зусиль у цьому напрямку і закликає Київ активніше співпрацювати з міжнародними партнерами аби вони не припиняли гуманітарної допомоги. "Я не зустрічав жодної заяви від українського уряду на цю конкретну тему. Це надзвичайна ситуація: діти, літні люди почнуть помирати через брак харчів. Український уряд повинен негайно почати переконувати своїх партнерів, як він інколи це робить щоб підкреслити кризу ", - зазначив Боцюрків.