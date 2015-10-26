Місія ОБСЄ вперше за тривалий час змогла потрапити до Дебальцевого

Про це повідомляє місія на своєму офіційному Twitter.

«Уперше за два з половиною місяці СММ ОБСЄ дісталась до Дебальцевого», — йдеться у повідомленні.

На вулицях міста порожньо, всюди помітні сліди руйнувань, зазначають представники місії.

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Речник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків розповів, що місцеві мешканці зустріли спостерігачів тепло.

Як повідомляв УНІАН, у СММ ОБСЄ оцінюють ризик ескалації ситуації на Донбасі як «дуже високий».

У місії пообіцяли далі відвідувати місця базування відведеного озброєння і заявили про готовність місії до відкриття нових баз патрулювання - 2 на українській стороні та 1 в зоні, яка контролюється так званою «ЛНР».