Місія ОБСЄ вперше за тривалий час змогла потрапити до Дебальцевого
Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вперше за два із половиною місяці потрапили до Дебальцевого.
Про це повідомляє місія на своєму офіційному Twitter.
«Уперше за два з половиною місяці СММ ОБСЄ дісталась до Дебальцевого», — йдеться у повідомленні.
На вулицях міста порожньо, всюди помітні сліди руйнувань, зазначають представники місії.
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Речник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків розповів, що місцеві мешканці зустріли спостерігачів тепло.
Як повідомляв УНІАН, у СММ ОБСЄ оцінюють ризик ескалації ситуації на Донбасі як «дуже високий».
У місії пообіцяли далі відвідувати місця базування відведеного озброєння і заявили про готовність місії до відкриття нових баз патрулювання - 2 на українській стороні та 1 в зоні, яка контролюється так званою «ЛНР».