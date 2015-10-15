Переселенці почали повертатися на Донбас завдяки перемир'ю – ОБСЄ

Про це на брифінгу розповів речник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків, передає "112 Україна".

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"Враховуючи те, що кількість обстрілів зменшується, наші спостерігачі бачать, що все більше людей повертаються в свої будинки на території конфлікту, в міста і селища... У Станиці Луганській, голова департаменту соціального захисту місцевої адміністрації розповіла, що за останні 2 тижні 1200 переселенців повернулися в місто", - сказав Майкл Боцюрків.

"На території Докучаєвська, контрольованого "ДНР", голова міської адміністрації відзначив, що населення збільшилося з 13 тис. у січні 2015 р. до 21 тис. тепер", - заявив він.

Як повідомлялося, в зоні АТО спостерігається затишшя. За останню добу ніхто з українських військових не постраждав внаслідок бойових дій, але кілька людей отримали поранення, тому що підірвались на розтяжках, повідомили в штабі АТО.