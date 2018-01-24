З полону бойовиків на Донбасі звільнили українського військового

З полону бойовиків на окупованому Донбасі звільнили українського військовослужбовця Романа Савкова.

Як повідомила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, військового захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків.

"Тільки - но СБУ доповіли президенту, що звільнено українського заручника, військовослужбовця Романа Савкова. Президент телефоном вже привітав Романа на волі. Роман ще в шоковому стані і не вірить, що все правда. Його захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків, було значне погіршення здоров‘я", - повідомила вона.

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Геращенко нагадала, що Порошенко помилував жінку для продовження звільнення українських заручників.

"Днями він помилував одну злодійку, аби витягти військового. Цього разу нам віддали саме Романа. Тепер він прийде лікування у військовому госпіталі. А ми боремося за інших", - додала вона.

Порошенко в Facebook зазначив, що солдат з 92 бригади.

"Щойно особисто привітав звільненого з полону старшого солдата 92-ої бригади Романа Савкова, якого полонили під Красногорівкою", - зазначив він.

Як відомо, раніше Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручника.