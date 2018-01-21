Порошенко помилував жінку для продовження звільнення українських заручників - Геращенко

Щоб сприяти продовженню звільнення українських заручників президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила раніше важкий злочин.

Про це написала на сторінці у Facebook представник України в ТКГ Ірина Геращенко після зустрічі Порошенка і глави УПЦ Онуфрієм, в ході якої вони обговорювали питання звільнення з полону українських військових.

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"Днями президент помилував одну жінку («громадянку К.», що вчинила злочин проти України - УНІАН), яка в молодому віці вчинила тяжкий злочин, сама себе поранила, у неї ампутовані кінцівки і дитина на руках. Вона написала лист до президента, в якому розкаялася у злочині, визнала провину і просила помилування заради маленької дитини. Це жест гуманізму і доброї волі, який, ми сподіваємося, буде сприяти продовженню звільнення наших заручників з ОРДЛО, і ми розраховуємо на звільнення українських військових. Працюємо, щоб були хороші новини для сімей і для України", – написала Геращенко.