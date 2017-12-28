Сльози щастя: як зустрічали звільнених з полону на Донбасі (фоторепортаж)

Вчора, 28 грудня, пройшов великий обмін полоненими на Донбасі. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.

Президентський літак з 73 українськими полоненими вночі приземлився в аеропорту в Борисполі. Там звільнених українських заручників зустріли родичі.

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Раніше повідомлялося, що обмін заручниками погоджували не з бойовиками ОРДЛО, а з Російською Федерацією. Обмін затягувався через те, що з 306-ти осіб, які дали згоду на обмін, частина передумала повертатися на територію, підконтрольну РФ.