Порошенко висловив співчуття з зв’язку зі смерю Леоніда Каденюка

За словами Порошенка, він став у славетний ряд українців, що прокладали людству дорогу до зірок.

Президент Петро Порошенко висловив співчуття з зв’язку зі смертю першого українського космонавта Леоніда Каденюка. Відповідний текст він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПомер перший український космонавт Леонід Каденюк (відео)«Пішов у вічнiсть Леонід Каденюк. Він став у славетний ряд українців, що прокладали людству дорогу до зірок. Кибальчич, Кондратюк, Корольов та інші. Ураїнські космічні дослідження продовжуються, живе і стає на захист країни наше ракетобудування. Вічна пам'ять першому українському космонавту...», - написав він.

Як повідомив УНІАН віце-президент Асоціації народних депутатів України Олександр Костюк, Каденюк «помер сьогодні вранці під час прогулянки в парку «Царське село». При цьому додав, що «це раптова смерть».

Довідка УНІАН. Герой України Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року у селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області.

В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.