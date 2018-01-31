Каденюк помер раптово: віце-президент Асоціації народних депутатів розповів обставини смерті космонавта (відео)

28 січня Каденюку виповнилося 67 років.

Перший астронавт незалежної України, народний депутат України IV скликання Леонід Каденюк помер раптово під час ранкової прогулянки парком «Царське село».

Читайте такожПомер перший український космонавт Леонід КаденюкПро це повідомив УНІАН віце-президент Асоціації народних депутатів України Олександр Костюк.

Він уточнив, що «він помер сьогодні вранці під час прогулянки в парку «Царське село». При цьому додав, що «це раптова смерть».

Довідка УНІАН. Герой України Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року у селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області.

В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.