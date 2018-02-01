Стало відомо, де й коли поховають українського космонавта Каденюка (відео)

11:29, 01 лютого 2018
Суспільство
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Каденюка поховають завтра / фото УНІАН

"В останню дорогу першого українського космонавта проведуть у п’ятницю, 2 лютого. Поховають Леоніда Каденюка на Байковому цвинтарі в Києві", - йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, за даними віце-президента Асоціації народних депутатів України Олександра Костюка, Каденюк раптово помер 31 січня вранці під час прогулянки в парку «Царське село».

За словами свідків, у космонавта під час ранкової пробіжки не витримало серце.

Герой України Каденюк народився 28 січня 1951 року в Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Тоді вперше у космосі побували Державний герб, Прапор та пролунав Гімн України.

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