Стало відомо, де й коли поховають українського космонавта Каденюка (відео)

Смерть Каденюка стала несподіванкою для всіх, його не стало на 67-му році життя.

Першого космонавта України Леоніда Каденюка, який помер 31 січня, поховають 2 лютого на Байковому цвинтарі у Києві. "В останню дорогу першого українського космонавта проведуть у п’ятницю, 2 лютого. Поховають Леоніда Каденюка на Байковому цвинтарі в Києві", - йдеться у сюжеті ТСН. Як повідомляв УНІАН, за даними віце-президента Асоціації народних депутатів України Олександра Костюка, Каденюк раптово помер 31 січня вранці під час прогулянки в парку «Царське село». За словами свідків, у космонавта під час ранкової пробіжки не витримало серце. Герой України Каденюк народився 28 січня 1951 року в Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Тоді вперше у космосі побували Державний герб, Прапор та пролунав Гімн України.

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