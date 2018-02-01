Свідки назвали ймовірну причину смерті першого українського космонавта Каденюка (відео)

Ніхто з тих, хто знав Каденюка особисто, не мав ані найменших підозр щодо проблем зі здоров’ям.

Перший і наразі єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк пішов із життя у віці 67 років. До останнього дня він був активним і сповненим планів, а смерть його спіткала під час ранкової пробіжки.

Космонавт кожен день починав зі спорту – біг був улюбленою вправою космонавта. Він запевняв, що саме це дозволяє йому бути у відмінній формі і щодня виходив вранці на пробіжки, йдеться в сюжеті ТСН.

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Оскільки жив на Печерську, де дуже щільна забудова, йому доводилося оббігати будинки та набирати свої звичні 10 кілометрів. За словами свідків, саме на пробіжці йому раптом стало зле. Швидка приїхала менше, ніж за 10 хвилин, однак врятувати чоловіка не встигли.

"Для нас це раптова подія, яка просто нас ошелешила. Леонід Костянтинович – дуже активна й спортивна особистість, любив прогулянки, займався спортом", - приголомшена колега Марія Адамчук. Свідки кажуть, що в Каденюка не витримало серце.

Як повідомляв УНІАН, за даними віце-президента Асоціації народних депутатів України Олександра Костюка, Каденюк раптово помер 31 січня вранці під час прогулянки в парку «Царське село».

Герой України Каденюк народився 28 січня 1951 року в Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Тоді вперше у космосі побували Державний герб, Прапор та пролунав Гімн України.