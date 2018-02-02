У Києві попрощаються з першим українським космонавтом Каденюком (відео)

Першого космонавта незалежної України поховають на Байковому кладовищі.

Із Леонідом Каденюком прощатимуться сьогодні, 2 лютого, в Києві. Перший космонавт незалежної України помер у середу під час традиційної ранкової пробіжки.

Причиною загибелі став серцевий напад - 67-річний чоловік страждав на ішемічну хворобу серця. Від цієї ж недуги та за тих же обставин кілька років тому помер брат-близнюк космонавта - Сергій, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

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За останні п'ять років Леонід Каденюк втратив усіх найближчих родичів - спочатку його старший брат помер від інфаркту, потім пішла з життя мати, а тоді й брат-близнюк.

Рідна хата на вулиці імені Каденюка у Клішківцях Чернівецької області стоїть пусткою. Село в жалобі, тут приспустили прапори, а на згадку про першого і єдиного українського космонавта запалили поминальні свічки.

Прощатимуться з Леонідом Каденюком сьогодні в клубі Кабінету міністрів, а поховають його на Байковому цвинтарі в столиці.