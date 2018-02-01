Український космонавт Каденюк помер так само, як його брат-близнюк три роки тому - ЗМІ (відео)
13:33, 01 лютого 2018Суспільство
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Прощання з космонавтом відбудеться на Байковому кладовищі.
Каденюк помер під час пробіжки / фото УНІАН
Причину смерті першого українського космонавта Леоніда Каденюка наразі встановлюють експерти.
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Є одна досі невідома обставина з родинної біографії першого українського космонавта. Її ТСН повідомив найближчий друг Леоніда Каденюка. Виявляється, три роки тому його брат-близнюк загинув так само раптово під час пробіжки.
Як відомо, 67-річний Леонід Каденюк помер напередодні під час ранкової пробіжки парком. Попередньо повідомляють, що смерть спричинив серцевий наступ.
Прощання з Леонідом Каденюком відбудеться 2 лютого на Байковому кладовищі у столиці.
Прощання з Леонідом Каденюком відбудеться на Байковому кладовищі у столиці
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