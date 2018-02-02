Четверо українців повернулися додому після багатьох років полону в Лівії (фото)

Як повідомили у МЗС, українці утримувалися в Лівії більше шести років.

Президент України Петро Порошенко повідомив про повернення на Батьківщину чотирьох українських громадян після багатьох років полону в Лівії.

Читайте такожМати звільненого з полону бійця ЗСУ знепритомніла після дзвінка сина (відео)Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії", - йдеться у дописі.

Президент також висловив вдячність дипломатам і зовнішній розвідці за врятованих українців.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, українці утримувалися в Лівії більше шести років. "2 лютого 2018 року українським дипломатам спільними зусиллями зі Службою зовнішньої розвідки вдалося забезпечити повернення на Батьківщину 4-х громадян України, які більше шести років утримувалися в Лівії", - заявили в МЗС.

Також в МЗС вкотре закликали громадян України утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в цій країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги, а тих, хто продовжує там перебувати, - залишити територію країни.

Окремо прес-служба МЗС Білорусі повідомила про звільнення громадянина Білорусі з лівійського полону, який там утримувався з серпня 2011 року однією із так званих "революційних бригад".

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали понад 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагирії Муамару Каддафі.

У МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. Серед затриманих є одна жінка. Навесні 2012 року розпочався судовий процес над українцями.

У серпні 2014 року за сприяння МЗС на Батьківщину повернулися 18 українців, в полоні залишалися ще 4 громадян України.

Минулого року лівійська берегова охорона арештувала два танкери, серед яких судно з українським прапором, і затримала їхні екіпажі, які підозрюються у контрабанді нафти.