У Лівії відкрили кримінальну справу проти 14 українців із затриманого танкера "Рута"

Лівійська берегова охорона арештувала два танкери, серед яких судно з українським прапором, і затримала їхні екіпажі, які підозрюються у контрабанді нафти, повідомляє ТСН з посиланням на Al Jazeera.

У столиці Лівії Тріполі відкрили кримінальну справу проти 14 українців, які були на танкері "Рута", а також проти чотирьох турків і двох грузинів, які перебували на танкері "Stark", що ходить під конголезьким прапором.

Повідомляється, що у момент затримання лівійськими військовими "Рута" мала близько 3330 тонн нафти в баках, а "Stark" - який може перевозити 1236 тонн – саме готувався до завантаження, коли зненацька прибула берегова охорона.

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Речник ВМС Лівії Аюб Касем розповів, що берегова охорона помітила танкери ще у четвер, а в п'ятницю вранці почала діяти.

За його словами, "нафтові контрабандисти були добре озброєні і були підтримані невеликими човнами (з озброєними людьми). Вони чинили запеклий опір, але у підсумку були захоплені лівійськими військовими після більш, ніж трьох годин перестрілки".

Аюб Касем стверджує, що декілька разів човни з озброєними людьми поверталися і відкривали вогонь з автоматів Калашникова і важких кулеметів.

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters з посиланням на представника ВМС Лівії повідомило, що лівійські військово-морські сили затримали два судна за підозрою в контрабандному вивезення нафти з цієї країни. Інцидент стався в районі Сиди Саїд, розташованому на захід від столиці Лівії Тріполі.

Перед затриманням судів три години тривала перестрілка. Одним із захоплених судів став танкер "Рута", який ходить під прапором України. На другому судні під назвою "Stark" – прапор невстановленої африканської країни.

Довідка УНІАН. 28 червня 2016 року берегова охорона міста Завія в прибережних водах Лівії затримала танкер "Теметерон", членами екіпажу якого були громадяни України, Російської Федерації та Греції.