Клімкін: Українці рятують польську економіку

Павло Клімкін заявив про те, що українські заробітчани вносять значущий вклад до економіки Польші.

Про це голова українського МЗС повідомив в ефірі "112 Україна", коментуючи заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького щодо великої кількості українських біженців у Польщі.

Зазначимо, що раніше Моравецький заявив про те, що Польща, "приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу".

Клімкін, коментуючи заяву Моравецького, зазначив, що українці рятують польську економіку.

"Ми (українці, - ред.) реально рятуємо польську економіку, оскільки українці там працюють. Я знаю випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, оскільки вони більш гнучкі, дуже сфокусовані на тому, що роблять".

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Також голова українського МЗС зазначив, що, за оцінками відомства, наразі в Польші перебуває майже 1 млн українців.

"МЗС оцінює, що майже 1 млн українців є в Польші. Так хто кого рятує? В даному сенсі ми рятуємо польську економіку. Але з нашими польськими друзями ми завжди будемо розмовляти як з друзями з усіх питань, включаючи питання нашої історичної пам'яті", - додав Клімкін.

Нагадаємо, що новий прем'єр Польщі Матеуш Моравецький в перший же день затвердження на посаді глави кабінету міністрів заявив, що відносини з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події, як "геноцид на Волині", забувати не можна.