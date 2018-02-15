Стала відома причина розстрілу миколаївських морпіхів під Широкиним

В ході виниклого конфлікту, один з «наймолодших» солдат дав чергу з автомата Калашникова по групі військовослужбовців.

Четверо військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти були вбиті товаришами по службі в результаті нестатутних взаємовідносин.

Читайте такожГПУ: поблизу Широкиного чотирьох морських піхотинців вбили товариші по службі Про це «Новинам-N» повідомило власне джерело в Міністерстві оборони. За словами джерела, між військовослужбовцями-контрактниками десантно-штурмового батальйону, який входить до складу бригади морської піхоти, виник конфлікт через прибирання приміщень в будинку, де вони проживали. Обставини конфлікту поки з'ясовуються. За попередніми даними, «молоді», тобто ті, які нещодавно прийшли на службу, військові, відмовилися проводити прибирання приміщень. В ході виниклого конфлікту, один з «наймолодших» солдат дав чергу з автомата Калашникова по групі військовослужбовців, в результаті чого чотири людини були вбиті. Серед загиблих - щонайменше один офіцер.

Після розстрілу військовослужбовці підпалили приміщення і заклали в ньому вибухівку, в надії, що вибух знищить усі сліди.

Обидва підозрюваних затримані в порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

36-а окрема бригада морської піхоти ВМС ЗС України була сформована в 2015 році на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони і двох батальйонів морської піхоти, виведених з Криму. Бригададислокується у Миколаєві на базі колишньої школи прапорщиків.