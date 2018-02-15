Хотіли підпалити й підірвати: подробиці вбивства морпіхів під Широкиним товаришами зі служби

Поблизу Широкиного двоє морпіхів розстріляли чотирьох товаришів зі служби. Як з'ясувалося, злочин вони хотіли приховати.

Двоє службовців, які застрелили чотирьох товаришів зі служби поблизу Широкиного, намагалися приховати вбивство шляхом підпалу і та закладки вибухівки.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"На тілі загиблих виявлено вогнепальні кульові поранення, а у приміщенні, де останні перебували, - ознаки приховання злочину (підпалу та закладки вибухівки)", - написала вона.

Раніше у штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені у місці проживання.

Пізніше ЗМІ повідомили, що у 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

У Генеральній прокуратурі підтвердили вбивство чотирьох морських піхотинців поблизу Широкиного.

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Після дослідження отриманих доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України. З участю їхніх захисників проведені слідчі експерименти, а також їхні допити, в ході яких останні надали зізнавальні показання щодо обставин цього вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби.

Із затриманими проводяться інші невідкладні слідчі дії, готується повідомлення про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за попередньою змовою).

Також призначені судово-медичні, хімічні, вибухотехнічні, балістичні, імунологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, молекулярно-генетичні експертизи.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.