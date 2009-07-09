У Києві в п’ятницю освятять храм святих апостолів Петра і Павла

У п’ятницю, 10 липня, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Володимир здійснить чин освячення престолу храму святих апостолів Петра і Павла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ МП, новий двоповерховий храм розташований у Києві по вул. Тешебаєва, 54.

За словами настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла Ігумена АЛІПІЯ, нову церкву зведено на місці невеличкого приміщення, яке парафія викупила в управлінні ЖКГ. На місці майбутнього храму проводилися богослужіння протягом семи років.

“Це єдиний храм на Нивках, тому маємо велику кількість прихожан. Узимку навіть доводилося відправляти служби з відчиненими вікнами, оскільки віруючі заповнювали площу навколо церкви. Люди вистоювали богослужіння на морозі. Тоді я й вирішив - досить, потрібно зводити храм”, - зазначив о.АЛІПІЙ.

Він також зазначив, що на місці церкви планувалося звести споруду іншого призначення. Однак згодом знайшли інше архітектурне рішення - на першому поверсі облаштували церкву з кам’яним престолом, саме такий встановлювали ще у часи Київської Русі, а нині у церквах освячують дерев’яні престоли, тому мармуровий вважається унікальним. Відтак, храм вийшов двоповерховим. У храмі вже облаштовано купіль для проведення таїнства хрещення. На другому поверсі розміщуватиметься іконописна майстерня та недільна школа. За словами о.АЛІПІЯ, навчання у майстерні та школі буде безплатним.

Головною святинею храму є ікона з часткою мощів святого праведного Іоанна Руського і святителя Іоанна Шанхайського.

Фасад нового храму розпишуть мініатюрами з Євангелія у візантійському стилі учні іконописної майстерні. Як зазначають у парафії, серед біблійних сцен буде згадка про трагедію Голодомору в Україні (1932-1933 рр.).