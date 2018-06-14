Долар зростає і зростатиме, якщо...

Скандальна пара гривня/долар, яка своїми стрибками вже котрий місяць не дає спати більшості українців, після незначної перерви знову виходить на перший план кризового сюжету. Національна валюта весь поточний тиждень була «на дієті». За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку з 13 по 16 липня гривня девальвувала на 1,7%. Можна було б звинуватити в цьому валютних спекулянтів, але ця ситуація має дещо інший характер і не пов`язана багато в чому з позицією НБУ.

Фактично девальвація гривні відбувалася при невеликих обсягах валютних операцій на міжбанківському ринку. І, можливо, не відбулася, якби НБУ вийшов з валютними інтервенціями. Але цього не сталося. Регулятор залишався стороннім спостерігачем. Крім того, ділери Ощадбанку активно скуповували валюту великим лотами. Не важко здогадатися, кошти призначено для «Нафтогаза» в рахунок оплати російського газу.

Усе це насторожило учасників ринку. І як результат, кількість продавців валюти почала різко зменшуватися. Охочих купити «зелений» було в 2-3 рази більше, ніж охочих його продати. На ринку почали переважати вичікувальні моменти - а раптом гривня ще більше просяде.

Зробили свій внесок до девальвації гривні і народні обранці. В останній день роботи Верховної Ради перед канікулами вони відмовилися скасувати закон, який зобов`язує НБУ вже до 20 липня переказати до держбюджету, на ділі виходить в рахунок майбутніх своїх доходів, 3 млрд. грн. Ці кошти мають бути спрямовані на фінансування інфраструктурних проектів, пов`язаних з підготовкою до Євро-2012. Не виключено, що саме необхідність «друкування» цієї суми і стримує Нацбанк від виходу на валютний ринок.

У будь-якому разі, поява на ринку 3 млрд. грн. призведе до чергової девальвації гривні. А для погашення такої тенденції, регуляторові доведеться зайнятися інтервенціями, тому бажання даремно не витрачати цінну валюту явно присутнє.

Крім того, після яскравих процесів накачування економіки грошима «з друкарського верстата» (рекапіталізація комерційних банків, збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз», фінансування Євро-2012) постає питання курсу при такому співвідношенні гривневої і валютної мас. Поки що НБУ орієнтується на 7,7 грн./долар, але не виключено, що за нових умов бажаніший курс для НБУ, як і для фінансового ринку в цілому, буде 8 грн. і вище. Багато в чому за рахунок «важчого» долара, можна буде знизити інфляційний тиск на економіку після таких активних вливань «новодрукованих».

Якщо НБУ найближчим часом не вийде з валютними інтервенціями, або не почне безпосередньо продавати валюту «Нафтогазові», долар попрямує до планки 8 грн., яку він зможе дуже легко подолати внаслідок очікувань учасників ринку. Але, якщо регулятор виявить оперативність, то згасить ажіотаж, і цьому не завадить «викид» на ринок 50-100 млн. доларів.

Вікторія Кернеш, аналітик ІФ «Інтерфон» (для УНІАН)