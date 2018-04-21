Серіал «Танці з зірками» дивилася третина України

Приз переможців проекту «Танці з зірками»

У Володимира Зеленського запитали, чи правда, що Могилевська сказала: «Зеленський – молодець, буде йому «звіздець»? На що переможець відповів: «Вона зрозуміла, що іноді жертвою бути корисно...»

У вівторок Володимир Зеленський і Олена Шоптенко наочно з`явилися перед журналістською публікою. Судячи із заяв керівництва телеканалу «1+1», говорити про те, хто ці успішні молоді люди, зайве, адже передачі з їх участю, за словами організаторів, дивилися близько 16 мільйонів чоловік по всій Україні. Але ми про всяк випадок нагадаємо: Володимир і Олена – переможці шоу «Танці з зірками».

Ідея «кращої передачі за всю історію України» (знову ж таки вгадайте, кому належить це визначення) запозичена у англійської Бі-Бі-Сі. А фішка полягає в тому, щоб схрестити зірок з професійними хореографами, які навчили б знаменитостей танцювати, а потім видавати це все в прямому ефірі.

Процес формування пар пішов активно: партнером співачки Наталії Могилевської став Влад Яма, гламурний Віталій Козловський витанцьовував з Ксенією Горб, Руслана Писанка витончено рухалася, коли її вів Микола Коваленко. Надія Грановська-Мейхер притискалася видатними грудьми до Ігоря Яременка, з діда-прадеда театрал Остап Ступка став партнером Дарини Довгальової, Ольга Сумська подарувала щастя Ігорю Бондаренку. Розумний Анатолій Борсюк намагався не втратити менделеєвського виразу обличчя, танцюючи з Ілоною Клешніною.

У результаті, як вже було сказано, переможцями стала пара Зеленський-Шоптенко, яка набрала 5213 голосів телеглядачів, що не жаліли своїх пальців і мобільних грошей, строчили sms на підтримку улюбленців. Могилевська з Ямою були другими, набравши 3385 голосів. Цікаво, що, попри свої більш ніж пишні форми, Писанка була не останньою на цьому святі життя, зібравши 600 голосів (талант не проп`єш, чарівність не проїсиш). А першим з хвоста був Борсюк.

На прес-конференції, присвяченій своєму тріумфу, колишній кавеенщик, а нині телеведучий Зеленський подякував всім своїм прихильникам за голосування, сказавши, що люди відправили sms на декілька тисяч доларів. Після чого зізнався, що сам відправив близько двохсот п`ятдесяти повідомленьна свою підтримку. На питання, що він шепотів під час завершальної церемонії, переможець повідомив:

- Я молився, а ще говорив: «Юро, я тебе уб`ю». – Останні слова були адресовані ведучому Юрію Горбунову, який робив дуже довгі паузи, оголошуючи підсумки конкурсу.

Торкнулися і конфлікту Зеленського з Могилевською. Нібито переможець під час одного із змагань вголос вигукнув наступне: «Могилевська – Наташа, перемога буде наша!» Для тих, хто не в курсі, скажемо, що це типова кричалка футбольних фанатів, де замість слова «Могилевська» називається країна, з якою грає їх команда, а замість слова «Наташа» – вибачте, уживається слово «параша». У Володимира Зеленського запитали, чи правда, що у відповідь співачка сказала: «Зеленський – молодець, буде йому «звіздець»? На що переможець ухильно відповів:

- Вона зрозуміла, що іноді жертвою, особливо в Україні, бути корисно.

Шоптенко похвалила телеведучого, сказавши, що задача будь-якого партнера – показати свою партнерку, і Зеленський зі своєю задачею справився. Потім зайшла розмова про ревнощі. Танцівниця повідомила, що її хлопець Кузьма – футболіст, який грає за російську команду «Химки», неодноразово закидав їй докори. «Але – нетривалі», – додала Олена. Зеленський, у свою чергу, заявив, що його дружина шалено ревнувала, але все розуміла, адже він в «професії телевізійної людини вже не перший рік».

Організатори відзначили: своїм успіхом шоу зобов`язано, зокрема, тому, що воно демонструвалося в прямому ефірі. Кореспондент УНІАН не повірив і запитав, чи не було це все заготовкою, адже, як відомо, найкраща імпровізація – заздалегідь відпрацьована? На що йому відповіли, мовляв, в залі сиділо багато людей, а де на студії візьмеш стільки підсадних качок?

Не переконало, якщо чесно: подивіться передачу «Вікна» – там теж завжди в студії сидить купа народу, а вся передача – велике підтасовування, від першого до останнього слова.

Мені здається, успіх «Танців з зірками» можна порівняти з успіхом футбольних трансляцій, коли товсті мужики, які самі вже давно не можуть бігати по полю, видивляються на інших, представляючи себе на їх місці, запиваючи враження пивом. Так і тут: не здатні танцювати люди підглядають за тими, хто ще може це робити. А тому – шоу продовжується. Навесні наступного року стартує проект «Танці з зірками-2». Організатори висловили надію, що він буде дешевшим. Адже перші «Танці» обійшлися в мільйон доларів.

Антон Зікора