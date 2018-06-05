Олег Меньшиков: з віком я став більшим занудою

У Києві з гастролями - відомий російський актор і режисер Олег Меньшиков з власними театральними постановками «Гравці» і «1900». В українській столиці пан Меньшиков поспілкувався з пресою. Він був хорошому настрої...

Наскільки Ваша робота залежить від умов райдера? Я абсолютно спокійний щодо таких речей. Я не так як інші: тільки червоний виноград... Не дай Бог, вода буде не двадцять, а двадцять п`ять градусів...

На сцені, зрозуміло, повинні бути декорації, костюми і потрібні хороші люди, які допомагають проводити спектаклі.

Який актор ніколи не зіграє в режисера Меньшикова? Який артист? Перераховувати можна багато. Періодично я комусь не подобаюся або хтось – мені.

Ви в дуже гарному настрої, Ви завжди такий? Це я для вас спеціально такий.

Мій настрій залежить від ситуації. Взагалі я вважаю себе веселою людиною і незакритою, як ви тут пишете.

Олеже Євгеновичу, Ви допомагаєте режисерам, зокрема Нікіті Міхалкову, створювати образи чудових, світлих кіногероїв: Андрія («Сибірський цирульник»), який не бачив царя, але любить його, тому що присягав йому, Ераста Фандоріна («Статський радник»), який взагалі – втілення російського благородства. Чи не здається Вам, що Ви обдурюєте глядача, адже насправді російський офіцер - зовсім не благородна особа, він п`є, грає в карти, гуляє на всі боки. Може ви з Міхалковим хочете просто втілити якусь мрію? А добре я це роблю чи погано?.. А чим повинне займатися мистецтво - давайте подумаємо... Адже ми ніколи не знаємо, який саме месидж ми надсилаємо глядачеві, тобто я собі щось шлю, але це абсолютно не означає, що ви прочитаєте те, що хочу я. Ви прочитаєте те, що ви захочете.

А що Ви хочете надіслати? А ось я взяв і розповів...

Коли Нікіта Міхалков був у нас останній раз, він дозволив собі Вас трішки покритикувати. Нічого собі...

Він говорив, що Фандорін вийшов не такий, яким він собі його бачив. Як Ви реагуєте на критику глядачів, коли робота вже зроблена, але Ви нічого не можете змінити, а Вам кажуть «Олег, ну не те»? Я перший раз від вас чую, що Міхалков критикував Фандоріна. Він навпаки казав, що Олег (даруйте, що я хвалюсь) зіграв фарфорову статуетку, яку в принципі грати неможливо, він намагався вдихнути хоч якесь в неї життя.

Річ у тому, що Нікіта Сергійович там виконавець ролі, як і я, тому я не повинен відповідати його вимогам Фандоріна, а більше – режисера Філіпа Янковського. Нікіта Сергійович взагалі не критикує своїх колег, він може тільки давати поради.

А звідки я можу знати, як мене критикує глядач? Я що ходжу по залу і питаю?

Може, читаєте на якихось блогах, форумах? Мені це не цікаво.

Чому Ви відмовилися зніматися у фільмі «12» Нікіти Міхалкова? Мені не дуже сподобався сценарій, я так і сказав Міхалкову. Ми навіть почали репетиції. Чим більше ми репетирували, тим більше я розумів, що роль до мене не має анінайменшого відношення.

Це, по-Вашому, ідеологічний фільм? Напевно. Там не так вже багато ідеології... Хоча ні, є, є.

Розкажіть про зйомки «Утомленные солнцем - 2». Багато критиків уже сказали, що не варто було Міхалкову знімати другий фільм. Які це критики таке говорять?! Ви знаєте, це один з найблискучіших сценаріїв, які я будь-коли читав у своєму житті! Його можна назвати окремим витвором мистецтва.

Думаю також, що не менш блискучим буде фільм.

До Нікіти Сергійовича можна ставитися по-різному, до його слабинок... Але те, що це один з найталановитіших людей в нашій країні – це факт.

І дуже добре, що він знімає. Бог з тим, що так довго, скрупульозно. Знайшов чоловік гроші, нехай витрачає їх як хоче.

Ви взагалі цікавитеся політикою своєї країни? Взаєминами Росії і України? По-Вашому, вони змінилися чи ні?

Я так розумію, ви маєте на увазі те все, що зараз відбувається. Будучи людиною відповідальною, я попросив свого секретаря в офісі зробити мені короткий огляд, що там сказав Медведєв, а Ющенко відповів. Я не зрозумів нічого, тому коментувати нічого не буду.

Тому що ми знаємо, дай Бог, половину з того, що відбувається насправді. А я не хочу коментувати половину. Ви мені розповідайте все або не питайте мою думку. (Маю на увазі не вас, журналістів, а їх – політиків).

Нам сказали, що чеченських бойовиків немає вже давно, а ті два, які сидять, сидять в лісі і бояться вийти. Але щодня зриваються міліцейські пости, розумієте. Це означає, нам чогось не договорюють.

Кажуть, війна закінчилася. Де там вона закінчилася?! Коли йде повним ходом...

Коментувати можна тільки те, що знаєш.

Інформація у нас, як і у вас, абсолютно відфільтрована, потрібна тому курсу, який проводить влада.

Ви вважаєтеся найоплачуванішим актором. Але вас знімають мало... Чому? - Тому, що не можуть потягнути чи Вам просто не цікаві проекти? Це не зовсім коректно поставлене питання. А чому я повинен працювати і одержувати копійки?

А Ви могли б знятися за малі гроші в цікавому проекті?

Піду, звичайно. Кажете, не тягнуть... Так, було у мене кілька разів, що ми вже домовилися, але в результаті мені довелося відмовитися через фінансові справи. Спочатку потрібно домовлятися про фінанси, а потім – про творчість. А то потім посилають одержувати 15 копійок в касу.

Ви з віком якось міняєте свої погляди на речі? На речі - ні. Звичайно, я став терплячішим. Безумовно. І це добре, я вважаю. Я намагаюся вчитися прощати. Все, аж до зради. Я дійсно намагаюся, але не знаю виходить чи ні.

Напевно, з віком я став більшим занудою.

Ви супер-зірка і, зрозуміло, живете в іншому світі. А чи доводилося вам потрапляти у ситуації, коли Ваша зірковість Вам не допомагала і потрібно було доводити свою перевагу, наприклад, силою... Ви билися через жінку? Ні, не доводилося... Але мене пару разів лупцювали. Перший раз мене з кимось сплутали і обробили по повній. Другий раз я комусь чогось не сподобався. Але це було в дозірковий період...

Записала Ксеня Лесів