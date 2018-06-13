Як скандал з українськими трупами-донорами пов’язаний з виборами Президента?

Німецьке видання «Der Spiegel» звинуватило нашу державу в незаконній торгівлі органами померлих українців. За інформа-цією часопису, компанія Tutogen Medical GmbH з Баварії купувала в Україні органи, взяті з тіл померлих, причому в деяких випадках розтин небіжчиків і подальший продаж органів здійснювалися без відома і згоди родичів.

Видання посилається на внутрішні документи компанії Tutogen, які потрапили до журналістів. З них випливає, що в 2000-2001 роках в Україні для потреб фармацевтичної компанії були проведені розтини 1152 трупів. З "внутрішнього" прайс-листа відомо, що в 2002 році за плечову кістку компанія Tutogen платила постачальникам 42,90 євро, за стегно - також 42,90 євро, а за навколосерцеву сумку - від 13,30 до 16,40 євро, залежно від розміру. Взагалі, за припущеннями німецьких журналістів, прибуток від переробки одного тіла сягав 250 тисяч доларів. Журналісти стверджують, що в Україні існує практика незаконного розчленування трупів і вилучення органів для компанії Tutogen без згоди родичів. Експорт нелегально забраних органів, як стверджує «Der Spiegel», відбувається через українське державне підприємство “Біоімплант”, підпорядковане Міністерству охорони здоров’я України.

УНІАН звернувся за коментарями до фігурантів скандалу і експертів:

Директор Державного науково-виробничого підприємства "Біоімплант" МОЗ України доктор медичних наук Ігор Алєщенко:

МІЖ НАМИ І КОМПАНІЄЮ TUTOGEN MEDICAL GMBH ЖОДНИХ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН НЕ ІСНУЄ

Компанія Tutogen Medical GmbH з Баварії – наш партнер, ми співпрацюємо і спільно виготовляємо біоімплантати. Ми розповсюджуємо їх серед лікувальних закладів України.

Без біоімплантатів неможливе надання спеціалізованої медико-хірургічної допомоги після тяжких травм, після видалення пухлин, після інших ушкоджень.

І ще на початку створення підприємства (2004 рік - Ред .) ми знали, що нам необхідна міжнародна співпраця з провідними виробниками біоімплантатів у світі, оскільки досвіду вітчизняних спеціалістів та потужностей для виробництва в Україні було недостатньо. Таких компаній у світі – одиниці. Жодна лікарня, жоден НДІ в нашій країні не в змозі виготовити такого рівня продукт, який би відповідав стандартам не тільки українським, а й світовим, і що найголовніше – був би повністю безпечний для хворого, для найкращої перебудови в тілі людини після проведеного оперативного втручання. Ми почали співпрацю з німецькою компанією Tutogen, яка є найкращим виробником біоімплантатів у світі.

Складність переробки полягає у тому, що потрібно повністю видалити антигени, бактерії та віруси, які становлять небезпеку, а натомість залишити лише біологічну міць, для того, щоб матеріал ефективно перебудовувався у організмі людини, без ускладнень. Таких технологій, на превеликий жаль, в Україні не існує.

Тканини забираються в Україні, потім підлягають первинній обробці – це дуже складний технологічний процес. Від забору до 7-го етапу первинної обробки ми виконуємо в українських лабораторіях, тобто до компанії Tutogen потрапляють анатомічні матеріали, які пройшли етапи первинної обробки. У Німеччині відбуваються етапи кінцевої обробки. Вона надскладна і є інтелектуальною власністю компанії. Потім вже виготовлені біоімплантати повертаються до України, де розповсюджуються по лікувальних закладах. І наголошую - між ДНВП “Біоімплант” та компанією Tutogen Medical GmbH з Баварії – існує рівноцінний обмін науково-практичною інформацією в галузі біоімплантології, а жодних грошових стосунків не існує.

Більше того, нас постійно інспектують міжнародні інспекції - приїздять представники Європейської асоціації банків тканин та Американських асоціацій банків тканин. Вони перевіряють усе – починаючи із згоди родичів (все до останньої крапки), закінчуючи перевіркою температурного режиму приміщення, у якому ми працюємо – проводимо етапи первинної обробки, які розчини використовуємо, чи вони зареєстровані в Україні, чи є ліцензії на ці засоби від Баварської медичної палати, а також від Федеральної палати служби лікарських засобів США. Це, до речі, дуже серйозна організація, яка в Штатах контролює все, що стосується виробництва лікарських засобів. Ми працюємо з додержанням вимог міжнародних організацій - а це дуже високий рівень. А подібні скандали, що не мають під собою жодного підґрунтя, лише підривають імідж нашої країни.

Головний трансплантолог України, директор координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин професор Олександр Кухарчук:

«DER SPIEGEL» ДАВНО «АТАКУЄ» УКРАЇНУ

Німецькі журналісти змішали усе – і органи, і біоімпланти. Їм усе одно, аби дати «смажене». Ну, не можна ж з трупа вилучити орган, який би був придатний для трансплантації. Органи забираються тоді, коли ще є пульсація на серці, коли вже діагностовано смерть мозку. А цей стан визначає спеціальна комісія, в склад якої, до речі, лікарі-трансплантологи не входять.

Твердження німецького видання, що українське підприємство продає людські органи померлих німецькій компанії Tutogen - це повна нісенітниця та обман. “Біоімплант” не здійснює забір органів для трансплантації, а займається саме виготовленням біоімплантів. Йдеться про анатомічні матеріали – перикард, фасції, діафізи кісток.

За великим рахунком, думаю, що хтось намагається підірвати імідж України. Кому це вигідно – не справа головного трансплантолога МОЗ України, але, гадаю, перед президентськими виборами замикаються інтереси різних країн. Хтось хоче одного президента, хтось іншого, і починається робота з дискредитування України та намагання поставити її на коліна.

Інша версія - питання конкуренції. У галузі трасплантології наша країна вже давно не пасе задніх, що ж стосується біоімплантатів, то тут ми знаходимося на провідних світових позиціях. Тому, недарма така атака направлена на біоімплантати. У світі є дві потужні компанії, що займаються виготовленням біоімплантів – німецька (фігурант скандалу) та американська. Не виключено, що йде перерозподіл цього ринку на міжнародному рівні, а Україна потрапляє під удар, як така, що є постачальником первинно перероблених анатомічних матеріалів для подальшого виготовлення біоімплантатів німецькій компанії.

Ми не мовчатимемо, коли на нас іде такий масований тиск. Ми не порушуємо жодних законів України та інших нормативно-правових актів. Нам погрожують перевірками та комісіями. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте. На кожного донора-трупа, у якого було вилучено анатомічні матеріали, є письмова згода родичів та чітка супроводжувальна документація. Все елементарно просто.

А «Der Spiegel» давно «атакує» Україну. Згадаємо лише 2002 рік і статтю з нападками на наші наукові розробки по роботі з стовбуровими клітинами. Чому це раптом? А тому, що Україна стала лідером у цій галузі. Метод кріоконсервації, який розробив академік Грищенко, розповсюдився по всьому світі. Це комусь не сподобалося – так давайте нападемо! І це видання нападає. Складається враження, що або у журналі працює група неонацистів, які ненавидять Україну, або це статті на замовлення, проплачені, щоб попсувати імідж України.

Українські досягнення у галузі трансплантології викликають заздрість у спеціалістів сусідніх країн, де панує неприховане, скептичне ставлення до України. Шовінізм деяких зарубіжних колег помітний на міжнародних медичних конференціях – що ви там у своїй Україні можете? А ми можемо - і краще за них. У нас працює Закон «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Такого закону немає ані у Білорусі, ані у Росії. Наш закон дозволяє також пересадку стовбурових клітин. І ми вже зараз проводимо такі клінічні випробування і рятуємо людям життя.

Кому потрібні біоімпланти?

Приміром, у людини стався елементарний оскольчатий перелом руки або ноги. Хірург-травматолог видаляє недієздатні осколки кістки і утворюється порожнеча. Чим її заповнити? Можна встановити апарат Єлізарова, коли на кожну його спицю надягають шматочок кістки-осколка, але це не завжди можна зробити. Та й ходити з таким апаратом потрібно кілька місяців (внаслідок цього імовірні ускладнення – остеомієліт, нагноєння тощо). Замість цього складного процесу можна застосувати біоімплант, травматолог підбирає такий відповідного розміру і заповнює порожнє місце. Він через певний час перебудовується у власну кісткову тканину хворого.

Щороку тільки у Києві рятуються десятки новонароджених з вродженою вадою черевної стінки, коли застосування інших синтетичних матеріалів призводить до летальних випадків.

В Україні понад 110 лікувальних закладів, НДІ та інших медичних установ з успіхом використовують біоімплантати, які виготовлені з фрагментів донорських тканин для лікування хворих. Використання біоімплантатів необхідно в ортопедії як у дітей так і у дорослих, дитячій хірургії та хірургії немовлят, абдомінальній хірургії дорослих, офтальмо-хірургії, нейрохірургії, щелепно-лицьовій хірургії.

У дитячій травматології біоімплантати застосовуються для заміщення дефектів після видалення пухлин кісток кінцівок.

Для того, щоб вилучити анатомічні матеріали у померлого, необхідна письмова згода родичів. У Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» повністю викладено всі етапи цієї роботи, починаючи з письмової згоди родичів померлого.

Як же відбувається вилучення тканин у померлого? В Україні існують спеціальні соціальні працівники - в Києві та багатьох інших містах, робота яких спрямована на психологічну підтримку в тяжку хвилину людей, які втратили рідного, а також, коли соціальний працівник отримує інформацію про смерть, то зустрічається з рідними і пояснює їм для чого необхідний цей анатомічний матеріал, у яких об’ємах його буде забрано та де він буде застосовуватися. В тому разі, коли родичі погоджуються, заповнюється згода на взяття анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів, затверджена наказом МОЗ України та Міністерством юстиції. Основною умовою є те, що труп не може бути спотвореним.

Зазвичай вилучають фрагменти кісток, шкіри, перикард. Це не органи, а тканини, які вилучають для виготовлення біоімплантатів. Родичам нічого за це не платять – це заборонено законом. Донорів, у яких вилучають анатомічні матеріали в Україні лише 300-500 на рік, потрібно щонайменше - 1500.

Наталія Максименко