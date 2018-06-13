Я постійно їжджу на метро, сказав Черновецький, сідаючи в Роллс-Ройс

«Квартплату зменшуватимемо, збільшувати не будемо... Я багато що можу забути, 1551 подзвоніть, і я все врахую»... Столичний мер відкрив міську електричку...

Після затяжної відпустки, Черновецький знову почав бурхливу трудову діяльність. Минулого тижня одаровував золотом сумлінних платників комунальних послуг, а сьогодні вийшов в народ – став першим пасажиром міської електрички Троєщина – Київ-Петрівка, яку кияни чекали два роки.

Автобусна зупинка масиву “Райдужний” обвішана плакатами про запуск першої міської електрички Троєщина – Київ-Петрівка. Тут інформація про схеми руху спеціальних автобусних маршрутів №№59, 60, 61, які підвозитимуть людей до станції “Троєщина”. Більше десятка камер і десятків журналістів вишикувалися в очікуванні мера Леоніда Черновецького. Неподалік зацікавлено спостерігають за тим, що відбувається дві бабусі, мешканки мікрорайону.

– Ще вчора цих кущів не було, – розповідає Валентина Григорівна, вказуючи на невеликий березовий гайок за зупинкою, серед якої помітно виділяються нововисаджені кущики. – Підсадили спеціально до приїзду мера.

– Мікрорайонові потрібна така електричка? – запитую в них.

– Мабуть, так, хоч трохи розвантажить. Тут такий наплив машин, траса.

– Ви прийшли подивитися на Черновецького?

– Я живу в сусідньому будинку. Дивлюся і думаю, Господи, скільки людей! Що сталося? А потім кажуть, що мер буде. От би мене до нього допустили! Я б йому все сказала.

– А що б ви йому сказали?

– Замість того щоб дружині сумочку за тисячі купувати, ви дайте нам, пенсіонерам. Хіба можна прожити зараз за 700 гривень? У мене пенсія була 132 рублі за радянських часів, так я їздила відпочивати, куди хотіла. А зараз? Комунальні послуги підвищує. Він взагалі “з привітом”. Каже: “Бабусі мої, я вас люблю, але платіть”.

– А ви його любите?

– Дуже, – уїдливо відповідає Валентина Григорівна. – Так його любимо. Вони живуть при комунізмі вже давно – ні за що не платять.

З`являється Черновецький у супроводі свого заступника Дениса Басса і директора КП «Київпастранс» Миколи Ламбуцького. Ламбуцький розповідає мерові про нові автобусні маршрути, які курсуватимуть через станцію “Троєщина”. Потім з короткою промовою виступає Черновецький.

– Я звертатимуся до киян, які будуть користуватися міською електричкою. Сподіваюся, що вона їм сподобається. Для мене це дуже важливо. Коли проектувалися нові райони в Києві, ніхто з попередньої влади не думав про те, як мешканці нових районів, а це практично мегаполіси, діставатимуться на роботу і назад додому. Ми в адміністрації поставили багато перед собою, у тому числі і транспортних, амбітних завдань. Вирішити їх було дуже важливо. Але багато з них цього року не будуть реалізовані, оскільки з бюджету Києва вилучили 7,5 мільярда гривень – це половина столичного бюджету 2008 року. Сьогодні ми пропонуємо жителям Райдужного масиву і Троєщини за 7 хвилин дістатися Правого берега електричкою. А в майбутньому зв`язати воєдино ще й Дарницю, Борщагівку Караваєві Дачі, Протасів Яр, Видубичі. Практично вирішити транспортні проблеми з`єднання Правого і Лівого берега для мільйонів киян, які живуть далеко від метро.

Черновецькому вручають квиток номер один. До речі, пасажири, які купуватимуть квиток на міську електричку за умови під`їзду до станції комунальним автобусом, зможуть купити єдиний квиток на електричку і автобус за 2 гривні. Вартість окремого квитка тільки на електричку – 1,7 гривні.

Під спалахи фотокамер Черновецький розміщується в автобусі. Навпроти сідає Басс. Однопартійниця мера Алла Шлапак нагадує, що гаразд було б закомпостувати мерський квиток. І тут же сама пробиває його. Цілу дорогу Черновецький мовчить, уважно слухаючи розповіді Басса про світле майбутнє транспортної системи Києва.

Під`їжджаємо до станції. Тут мера вже чекають вишколені кияни. Столичний градоначальник знову стисло виступає, ще раз акцентуючи увагу на значенні міської електрички.

– У мене є добрі слова на адресу тих, у кого є тут дачі, – додає Черновецький. – Я розумію, ми створили проблему з тим, що побудували дорогу. Розумію занепокоєння людей – складніше до озера діставатися. Але головне, що десятки тисяч і сотень людей, киян, мільйонів, будуть швидко, з гарним настроєм їхати на роботу і з роботи додому. Але все, що стосується дачників, я враховуватиму в своїй роботі. «1551» – і всі ваші проблеми будуть розглянуті.

– Поселіть своїх дітей на цей загазований майданчик, – чути гучний вигук з натовпу.

На звук голосу одразу кидаються кілька міліціонерів і намагаються розпізнати “заколотницю”. На жінку негайно обрушуються бурхлива реакція прихильників мера. Черновецький спускається до народу. Перед підходом до бабусь тихо запитує Басса:

– Це наші активісти?

Заступник ствердно киває.

Перші ряди натовпу, мов в екстазі, скандують мерові “спасибі” і “улюблений”, намагаючись привітатися за руку або хоч би торкнутися “тіла”.

– Як справи? – звертається мер до однієї з присутніх бабусь.

– Погано, – несподівано чути у відповідь.

– Чому погано? – цікавиться Леонід Михайлович.

– Пенсія маленька, квартплата зростає, ціни зростають.

– Квартплату зменшуватимемо, збільшувати не будемо, – запевняє мер і швидко проходить далі.

– Леоніде Михайлович, спасибі за таку роботу. Це ваш подарунок нам, жителям цього мікрорайону, – радісно кричить інша бабуся. Їй вторять десятки схвальних вигуків.

– Насипи зробили біля станції, а сходів немає, люди видираються по доріжках! – чути з натовпу критика нового проекту.

– Зробимо сходи, зробимо, – знову швидко відповідає мер і проходить далі.

– Ми вас любимо! Здоров`я вам міцного! Тримайтеся! – навперебій лунали з натовпу голоси «наших активістів» і зливалися в один гомін.

– Зробіть злив з цієї дороги, – просить ще одна жінка.

– Я багато що можу забути. «1551» подзвоніть, і я все врахую, – обіцяє мер і прямує до електрички.

Услід йому звучить питання: “Чому так брудно в місті?”, - але залишається без відповіді.

Черновецький перерізує червону стрічку і заходить у вагон.

– На електричці, чесно кажучи, давно не їздив. На метро їжджу постійно, – ділиться він з пресою.

Мер задумано дивиться у вікно і, проїжджаючи дачні ділянки, тихенько констатує:

– Так, ціни на земельні ділянки підвищилися.

Петровський залізничний мостовий переїзд електричка долає за 6 хвилин. Поїздкою мер задоволений.

– Клас! Я переповнений емоціями. Це другий міст, який ми завдяки Південно-Західній залізниці відкрили фактично безкоштовно. За дві хвилини ми переїхали з Лівого на Правий берег – неймовірно! Електричка йде 80 км за годину. Швидше, ніж метро.

На станції “Київ-Петрівка” як завжди багатолюдно. Це вже не активісти Блоку Черновецького. Тому мер намагається швидше проминути натовп і сховатися в рідному «Роллс-Ройсі», який тут-таки його чекає. Але жвава продавчиня зупиняє мера.

– Леоніде Михайловичу, приходьте по книжки! – звертається вона до мера. – Литвин був, Кінах ходить, Луценко ходить, а ви – ні.

– Так, я не був на книжковому ринку, – визнає Черновецький. – Зараз з відкриттям цієї станції у вас бізнес піде “о”, – обіцяє він, піднімаючи вгору великий палець.

І ховається в розкішному салоні «Роллс-Ройса», так і не скориставшись метро, яким “постійно їздить”.

Анна Ященко

Фото УНІАН