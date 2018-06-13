Приречена на дієту гривня: що далі?

Гривня відсвяткувала своє 13-річчя новим стрибком на українському валютному ринку. Обмінний курс іменинниці різко впав, а її суперник – долар продовжив і далі додавати у вазі. 3 вересня на міжбанку котирування знову напружилися – 8,5575/8,7250 грн./дол. Українські банки купують зелений в середньому по 8,60 грн./дол., що на 0,7% дорожче, ніж 2 вересня, продають – по 8,74 грн./дол., що більше на 0,8%. Останній раз так значно долар набрав у вазі наприкінці лютого цього року. Багато експертів убачають причину в тому, що, по-перше, ринок відчув на собі відмову НБУ від масивних інтервенцій, тобто регулятор не збирається підтримувати курс в найближчому майбутньому. По-друге, негативно на ринок впливає ситуація з Міжнародним валютним фондом, який незадоволений економічною політикою України і погрожує розірвати співпрацю (слідом за ним від нас можуть відвернутися і інші «партнери»). А це може означати заморожування четвертого траншу в 3,9 млрд. дол. Причому фахівці фінаналізу неодноразово казали про можливе перенесення отримання цих коштів МВФ на 2010 рік. А якщо немає на ринку консенсусу в цьому питанні, то немає і стабільності.

І ще один чинник. Наближається час «Ч» - до 7 вересня Україна повинна сплатити в повному обсязі спожитий у серпні газ. А знаючи, якими методами країна розраховується за газ, можна з упевненістю говорити про чергову емісію. До списку провокаторів падіння гривні варто додати і хистке становище Нафтогаза. На порядку денному реструктуризація його боргів. Цю проблему компанія обіцяє вирішити до кінця року. Але бентежить тільки одне, що саме російські інвестори – держателі облігацій виступають проти такої розстрочки. Може, вирішити питання допоможуть польські домовленості Тимошенко і Путіна, але це - «бабця надвоє сказала». Усні результати зустрічі українського і російського прем`єрів в Гданську, звичайно, радують – газ купувати Росія дозволить менше контрактної цифри, але бажано їх зафіксувати на папері. Адже того ж дня Газпром заявив, що про перегляд офіційних домовленостей йтися не може. Отже, поки не будуть внесені зміни до газпромівсько-нафтогазівських контрактів, ніяких позитивно-популістських заяв українських властей враховувати не випадає.

Є ще один допоміжний момент «дієти» нацвалюти - майбутні вибори. Вони у всій чехарді грають головну скрипку. Наші віпи нині зайняті зовсім не порятунком потопаючої України, а її перекроюванням. Їм не до прогнилої політики регулятора, не до промисловості, що вкрилася мохом, і навіть не до вражень інвесторів, головне – хто, де і скільки коштує «одобрям». Зайняті особистими розбірками вони забули і про бюджет. Тимошенко навіть запросила МВФ взяти участь у розписі бідненьких засік на 2010 рік. Місія фонду швидко відгукнулася – легше самим все скласти, ніж потім надсилати ультиматуми, на які відповіді не дочекаєшся, та й зроблять точно навпаки. Щоправда, у успішних бізнесменів прийняте табу на допуск до головних фінансових документів. Але, схоже, у нашої влади інша традиція – на міжнародному рівні визнавати свою неспроможність. Є ще одне але – нинішній бюджет. Нацбанк визнає, що значний рівень його дефіциту є ризиком для стабільності курсу нацвалюти. Тільки за січень-липень держбюджет зведений з дефіцитом більше 15 млрд грн. А при цьому державний борг України досяг 33,3 млрд. дол. І його зростання, на думку експертів, продовжиться.

В.о. міністра фінансів Ігор Уманський стверджує, що для різких коливань курсу національної валюти на даний момент не існує економічних передумов. «Ситуація має бути взята під контроль Національним банком. Більш того, у Нацбанку є всі можливості це зробити. На жаль, не повною мірою це відбувається, тому є можливість у певних гравців на цьому ринку не завжди ринково поводитися».

Враховуючи політичну ситуацію, яка в цьому питанні відіграє визначальну роль, багато знавців фінансового ринку не активно відгукуються на прохання прокоментувати стан справ. Так, експерт однієї впливової інвесткомпанії, що побажав залишитися неназваним, зазначив: «Тема стрибків курсів валют дуже заполітизована, тому прогнозувати якісь коливання на сьогодні практично неможливо. У загальних рисах можна зауважити, що різке підвищення вартості американської валюти в останні кілька днів пов`язані з негативними очікуваннями населення і спекуляціями на валютному ринку». Він змалював перспективи гривні не в рожевому кольорі.

Не чулося оптимізму і в прогнозі керівника інформаційно-аналітичного центру «Forex Club» Миколи Івченка. На його думку, падіння курсу гривні пов`язане з тим, що Національний банк не виходив на ринок з інтервенціями (тільки з продажем валюти фізособам для погашення кредитів), а також з тим, що у великих обсягах валюту купували компанії, можливо, для погашення своїх кредитів. Та варто чекати невеликої стабілізації курсу, оскільки НБУ вийде на ринок з інтервенціями. Проте, як стверджують ділери, обсяги інтервенцій не задовольняють ринок настільки, щоб можна було стабілізувати курс гривні. При цьому він згадав і про 7 вересня – день розрахунку за російський газ. «Проте, на сьогодні ще не відомо, чи купує Нафтогаз валюту для цієї оплати, оскільки розрахунок може бути проведений «бартером», - сказав експерт.

У свою чергу, кандидат економічних наук Олександр Охріменко вважає, що з огляду на зниження інвестиційної привабливості української економіки приток зовнішніх запозичень цього року проблематичний. Тільки материнські зарубіжні компанії готові інвестувати гроші в своїх українських «доньок». Ринковий інвестиційний капітал попрямував на ринок США і країн Західної Європи як більш прибутковий і менш ризикований.

«У результаті, виплата зовнішніх боргів стала головним чинником, що впливає на девальвацію гривні: українські боржники вимушені купувати валюту, пропозиція якої обмежена, на українському ринку, і перераховувати кредиторам за кордон. У результаті за перше півріччя поточного року урядом і приватними бізнесом було перераховано зарубіжним інвесторам більше 6,6 млрд. дол. за попередніми боргами. Але всі борги не погашені. До кінця року треба буде віддати ще близько 2-3 млрд. дол. Найбільш проблемними для наших боржників є серпень і грудень - на ці місяці припадають найбільші виплати», - зазначив експерт.

Підсумувати можна тільки одним – курс, звичайно, стабілізується, тобто різко падати не буде. Але і долар не припинить набирати у вазі. Шкода, але нас чекають не кращі часи.

Оксана Павловська (УНІАН)