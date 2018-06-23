Уряд вирішив знищити нафтовидобування в Україні?

Кабінет міністрів України 15 вересня презентував проект державного бюджету на 2010 рік. Оптимізм цього документу викликає, щонайменше, здивування. За планами Кабміну, ВВП у нас зростатиме, інфляції майже не буде, і дефіцит бюджету становитиме менше 4% валового внутрішнього продукту.

Незважаючи на світову кризу і падіння виробництва в Україні більш як на 30% у поточному році, уряд планує, що в 2010 році доходи бюджету зростуть на 46 млрд. грн. – до 285 млрд. грн. (в бюджеті-2009 доходи встановлено на рівні 239 млрд. грн.). За який рахунок?

Аналіз поданого до ВР проекту бюджету-2010 демонструє, що уряд розраховує наповнити бюджет насамперед за рахунок посилення фіскального тиску, зокрема, на нафтовидобування: передбачене збільшення базових нормативів платежів за користування надрами, підвищення рентних платежів за нафту та газовий конденсат, збільшення збору за геологорозвідувальні роботи тощо.

Обґрунтовуючи такі пропозиції у Доповіді про хід виконання державного бюджету України у 2009 році, серед факторів, які негативно впливали на стан надходжень до державного бюджету у січні–липні 2009 року, уряд називає “низький рівень величини корегуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту, газовий конденсат, що видобуваються в Україні, та скорочення обсягів їх видобутку”.

Але нижче в цьому ж документі зазначено, що у структурі неподаткових надходжень держбюджету у січні–липні 2009 року найбільшу питому вагу, серед іншого, становила рентна плата – 14,3 відсотка. Це друге місце в структурі неподаткових надходжень. Не бачите суперечності?

Давайте розглянемо пропозиції Кабміну щодо надходжень від продажу нафти сирої, газового конденсату, природного газу власного видобутку, викладені в проекті бюджету.

Згідно з документом, у 2010 році, так само як і у 2009-му, запроваджується обов’язковий щомісячний продаж (ст.3 проекту): нафти сирої, газового конденсату власного видобутку (крім обсягів на власні технологічні потреби), газу скрапленого – на біржових аукціонах; всього природного газу власного видобутку суб’єкту, уповноваженому КМУ, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення. Умови продажу та затвердження ціни є такими самими, як і в 2009 році.

Як і у 2009 році, продаж спецдозволів на користування надрами здійснюватиметься на аукціонах. КМУ, так само як і зараз році, має право (ст.5 проекту) визначати інші випадки надання спецдозволів на користування надрами; визначати на 2010 рік порядок проведення аукціонів і порядок надання спецдозволів.

Водночас, проект передбачає збільшення базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин.

Базові нормативи платежів за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі нафтовий (попутний) газ, етан, пропан, бутан затверджені у додатку №1 до Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Проект бюджету-2010 (ст. 9) збільшує ці платежі, у порівнянні з 2009 роком, у 2,17 раза шляхом застосування коефіцієнта 2009 року - 1,439, та додаткового впровадження у 2010 році двох коефіцієнтів – 1,086, та коефіцієнта – 2 при видобуванні нафти і газу.

Розмір платежу за одиницю видобутих корисних копалин (грн.)

Корисні копалини Одиниця виміру базовий 2009 рік 2010 рік Нафта, конденсат тонни 50,00 71,95 156,28 Газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан тис. кубометрів 3,67 5,28 11,47

У бюджеті-2010 змінюється розмір рентних платежі на нафту та газовий конденсат. Як і у 2009 році, на наступний рік зупиняється дія Закону України „Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат”. Рентні платежі за видобуток природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) сплачуються у розмірах, встановлених п. 4 Прикінцевих положень Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів”, тобто їх порядок обчислення не змінюється у 2010 році.

Розмір рентної плати за нафту та газовий конденсат змінюється у зв’язку з тим, що так само як і у 2009 році застосовується корегуючий коефіцієнт, який обчислюється шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urals" на базову ціну нафти. Але уряд пропонує у 2010 році змінити базову ціну нафти "Urals" зі 100 доларів США на 560 грн. за барель (ч. 1 ст. 86 проекту).

При цьому у проекті (ч. 4 ст. 86) встановлено, що якщо величина корегуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою одиниці, такий корегуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

Документ передбачає і збільшення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Ці нормативи затверджені постановою КМУ від 29.01.1999 р. № 115.

Проект бюджету-2010 (пп. 2 п. 11 Прикінцевих положень) збільшує їхній розмір на 2010 рік шляхом застосування коефіцієнта - 3,032. У 2009 році цей коефіцієнт становив 2,27.

Розмір нормативу збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, до одиниці видобутку корисних копалин (грн.)

Вид корисної копалини Одиниця виміру базовий 2009 рік 2010 рік Нафта, конденсат тонни 20,5 46,54 62,16 Газ природний тис. кубометрів 9,95 22,59 30,17

Наскільки зміна цих коефіцієнтів збільшить відрахування до бюджету подивимося на прикладі одного з найбільший українських нафтовидобувних підприємств ВАТ “Укрнафта”.

Зокрема, рентна плата за видобуток нафти, конденсату, газу природного та газу попутного, яку “Укрнафта” має перерахувати згідно з бюджетом-2009, становить 2 млрд. 873 млн. 856,8 тис. грн. Після зміни корегуючого коефіцієнта в 2010 році ця сума становитиме 4 млрд. 327 млн. 669,5 тис. грн. Відповідно, збільшення відрахувань – 1 млрд. 453 млн. 812,7 тис. грн. При цьому рентна плата за видобуток газу природного та газу попутного у 2010 році не змінюється.

Платіж за геологорозвідувальні роботи збільшується на 70 млн. 595,5 тис. грн. (з 208 млн. 786,9 тис. грн. у поточному до 279 млн. 382,4 тис. грн. у наступному році); а збір за користування надрами – на 244 млн. 426,7 тис. грн.. (з 208 млн. 555,2 тис. грн. до 452 млн. 982 тис. грн., відповідно). До речі, протягом останніх років товариство не отримує жодних коштів для проведення геологорозвідувальних робіт з Державного бюджету, а виконує їх за рахунок власних коштів.

Загалом же проект бюджету передбачає збільшення відрахувань з боку ВАТ “Укрнафта” тільки за рахунок наведених вище податків на 1 млрд. 768 млн. 835 тис. грн. – з 3 млрд. 291 млн. 198,9 грн. до 5 млрд. 060 млн. 033,9 тис. грн.

Водночас, де підприємство братиме ці кошти, проект бюджету не визначає.

Перший заступник голови правління ВАТ “Укрнафта” з фінансово-економічних питань Володимир ПУСТОВАРОВ вважає незрозумілою таку політику уряду під час фінансової кризи. У той час, як влада розвинутих країн знижує фіскальне навантаження, щоб оживити економіку, Кабінет міністрів України з метою збалансування бюджету просто збільшує податки. Не створює умови для відновлення активності підприємств, а вручну, без будь-якого обґрунтування, без розрахунків, без передбачення економічних наслідків збільшує обсяги відрахувань.

За словами В.ПУСТОВАРОВА, в жодній країні світу немає таких високих податків на нафтовидобування – ні в Росії, ні в Канаді, ні у Великій Британії. “Навіть країни третього світу мають більш стабільне податкове законодавство”, - зазначає фахівець. Протягом останніх років в Україні рентна плата за видобуток нафти і газу, збір за геологорозвідувальні роботи та податок на надра – постійно зростають, без жодних на це економічних підстав.

При цьому уряд не дає жодних економічних розрахунків та обґрунтувань, які б обумовили підвищення цих платежів. При підготовці проекту бюджету на 2010 рік Уряд не провів відповідного обговорення з фахівцями галузі, відзначає В.ПУСТОВАРОВ. За його словами, раніше такі обговорення відбувалися за участю представників Мінфіну, Мінекономіки, ДПА. “А зараз все відбувається на основі адміністративного регулювання податкової політики. Підприємствам просто доводяться відповідні показники, без зазначення джерел сплати цих податків”, - зазначає фахівець.

За його словами, ніхто жодним чином не враховує те, що українські нафтові родовища відносяться до важковидобувних та переважно виснажені – нафтовидобуток в Україні ведеться вже понад півтора століття, і в радянські часи методи його були дуже неекономні. Він нагадав дані Держкомстату, за якими в січні-липні видобуток нафти в Україні скоротився на 5,5%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 1,716 млн. тонн. “Так Україні видобуток власної нафти не потрібен? Можливо його взагалі припинити?”, - запитує перший заступник голови Правління ВАТ “Укрнафта” з фінансово-економічних питань.

В.ПУСТОВАРОВ переконаний: якщо бюджет-2010 ухвалять із закладеними урядом показниками, то нафтовидобувна галузь України просто буде знищена, а тисячі фахівців залишиться без роботи.

Якщо цього року товариству вдалося зберегти кадровий потенціал, то внаслідок такого суттєвого збільшення фіскального навантаження на галузь, що планується Урядом України на 2010 рік, компанія вимушена буде оптимізувати свою роботу, що неминуче призведе до зменшення видобутку вуглеводнів та значного – 35% скорочення працівників. А це приблизно 10 тис. осіб.

Андрій Яременко