«Лукойл» блокує поставки каспійської нафти

Намагання державної компанії “Укртранснафта” з початку жовтня розпочати транспортування каспійської нафти у напрямку Кременчуцького НПЗ викликало бурхливу реакцію російської компанії “Лукойл”. Як відомо, росіяни є власниками Одеського НПЗ. Донедавна Одеський НПЗ отримував нафту по системі Придніпровських нафтопроводів, однак з 1 жовтня у зв’язку з підготовкою роботи нафтопроводу у зворотньому режимі, для забезпечення нафтою Кременчуцького НПЗ одеситам запропоновано змінити маршрут поставок сировини. Пріоритетом у роботі нового керівника „Укртранснафти” Олександра Лазорка, представника групи „Приват”, стало забезпечення нафтою Кременчуцького НПЗ, що також знаходиться під контролем „Привата”.

Такі події не стали несподіванкою для “Лукойла”. Протягом останніх місяців між “Укртранснафтою” і російською компанією велися переговори стосовно зміни маршруту. Всього “Лукойлу” було запропоновано чотири варіанти постачання нафти на Одеський НПЗ, у тому числі за різними маршрутами по системі Придніпровських нафтопроводів та за маршрутом Одеса-Броди. Слід зазначити, що запропонована вартість поставок сировини на Одеський НПЗ була навіть нижчою. Всі технічні моменти зміни маршруту були представлені спеціалістам “Лукойла” і особливих заперечень з боку російської компанії тоді не виникло. Окремо слід наголосити, що зміна маршруту не призвела б до підвищення тарифів на транспортування. Таким чином, початок гнучкого використання Придніпровських нафтопроводів, як у напрямку Одеси, так і у напрямку Кременчука, жодним чином не спрямована проти інтересів російських і казахських експортерів нафти, та не вплине на зменшення обсягів нафти, що сьогодні транспортується у напрямку Одеси.

Знайомство з технологічною схемою Одеського НПЗ виявляє «слабке» місце підприємства. Це обмежений резервуарний парк для зберігання сировини – 29 тисяч тонн. Цього об’єму вистачить для чотирьох-п’яти днів роботи заводу. Для вирішення цієї проблеми “Укртранснафта” запропонувала одеситам скористатися власними резервуарними парками, розташованими поблизу, наприклад у Південному, або в Августівці та на «Ексімнафтопродукті» в самій Одесі.

Здавалося б, усі питання узгоджені, і “Укртранснафта” нарешті отримала можливість здійснювати поставки сировини для дружньої “Укртатнафти” (Кременчуцький НПЗ). Проте робота державного підприємства “Укртранснафта” вже у перший день зміни маршруту зіткнулася з відкритим демаршем росіян. 1 жовтня компанія “Лукойл” оприлюднила інформацію про нібито загрозу зупинки Одеського НПЗ, пов’язану зі зміною маршруту поставок сировини. Без представлення розрахунків анонімні джерела на підприємстві повідомили про здорожчання вартості послуг на поставку нафти на $6,5/т. Хоча в «Укртранснафті» наголошують, що зміна маршруту не призведе до підвищення тарифу, навпаки, „Лукойл” матиме змогу постачати нафту на підприємство дешевше. Зокрема, вартість транспортування за діючим маршрутом у напрямку Одеського НПЗ (Куйбишев-Лисичанськ-Одеса) територією України у минулому році становила $9/т. Сьогодні запропонований «Укртранснафтою» новий маршрут (Мозир-Броди-Одеса) територією України обійдеться російській компанії в $4,6/т. Крім того, при транспортуванні нафти територією Росії в цьому напрямку існує знижка $3,5/т.

Чим викликана раптова зміна позиції «Лукойла», сказати важко. Але можна стверджувати одне: «Укртранснафта» зробила все для того, аби Одеський НПЗ мав змогу отримувати сировину у повному обсязі. Нагадаємо, що “Лукойл” може здійснювати поставки сировини і по "Одеса-Броди", до недавнього часу компанія відвантажувала нафту у Південному... Що ж заважає “Лукойлу” сьогодні спрямувати частину нафти на власний НПЗ, який знаходиться всього в кількох кілометрах?

Інші нафтопереробні заводи “Лукойла” в Чорноморському регіоні (у Болгарії та Румунії) взагалі отримують всю нафту танкерами. Що заважає росіянам постачати нафту у такий спосіб на Одеський НПЗ через Одеський порт, який знаходиться на відстані півтора кілометра від заводу?!

Тарас Галій

Фото УНІАН